¿Toleramos al intolerante?

Hay una frase repetida en política para alabar la bondades de la democracia que habrán oído mil veces pero que me van a permitir recordar: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». La frase, de la biógrafa británica de Voltaire, Evelyn Beatrice Hall, es inapelable. ¿O no?

No es fácil decidir qué hacer con los intolerantes, racistas, y homófobos. Hay quien alerta del peligro de legitimar a partidos con tintes fascistas compartiendo con ellos mesa y mantel. Otros defienden su derecho a decir lo que les rote y combatirlos con el diálogo. Como ciudadana y como periodista confieso que es una pregunta que me hago con frecuencia: ¿El derecho a la libertad de expresión lo ampara todo? Y no, no hablo de hacer apología del terrorismo o de incitar a matar al vecino, que ahí es obvio, sino de esa demonización al de enfrente, ese populismo barato contra el diferente que tan fácilmente arraiga en muchos sectores y que se está mostrando en toda su bajeza en la campaña electoral de Madrid. ¿Hay que permitir la llamada a las barricadas en nombre de la tolerancia? No sé, la verdad.