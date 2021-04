Se fueron demasiado pronto

Cada día pasan inevitablemente situaciones como estas muy fáciles de explicar y muy difíciles de entender para determinadas entidades: Pepita, 50 años, trabaja manipulando cargas durante toda su jornada , una tarde Pepita, trabajando, sufre un fuerte dolor en la espalda, Pepita se va a la mutua de su empresa, a Pepita le dicen que ya tiene una edad, que su lesión es degenerativa y que como no tiene origen laboral la rebotan al Servicio Público de Salud, Pepita recibe su correspondiente baja por contingencia común, no consta como accidente laboral, no cambia absolutamente nada en su empresa respecto a cómo se manipulan cargas y la empresa contrata a Conchita, 25 años , que se pone a cargar paquetes como una loca por si por una de esas le cambian el contrato temporal por uno indefinido (a los cinco años Conchita va por primer vez a la mutua por lesionarse la espalda). Es algo parecido a las dos décadas y un lustro de la marmota, los accidentes laborales se producen por las mismas causas, la mayoría de las empresas siguen sin cumplir la amplia normativa que existe y, lo que es peor, no existe cultura preventiva por una sencilla razón, no se la han creído nunca y siguen sin creérsela. Esta circunstancia aderezada con la precariedad, temporalidad y las pertinentes rotaciones forman el cóctel para este desastre.

Vale, de acuerdo, este año ha sido complicadísimo por la presencia del covid19, las cifras de gente infectada y, lo que es peor, muerta han sido durísimas, pero desgraciadamente no todo en el día a día de estos años es covid, y las empresas no pueden escudarse en que están cumpliendo la normativa sobre el covid, a veces ni eso, para descuidar el resto de obligaciones legales en salud laboral porque si no después pasa lo que pasa: 715 trabajadoras y trabajadores muertos (26 en Alicante), personas que salieron a trabajar y no volverán nunca más.

Resumiendo debemos mantener una serie de objetivos a priorizar, materias como el reconocimiento de las enfermedades profesionales, el aumento imprescindible de la participación de trabajadores y trabajadoras en la política y la gestión preventiva de sus centros de trabajo, la exigencia ineludible del cumplimiento de las obligaciones preventivas de las distintas administraciones, romper con la resistencia empresarial y administrativa a la consideración de los llamados riesgos emergentes como los psicosociales o de género, luchar por que la calidad de los servicios de prevención no bajen sus niveles de calidad hasta límites vergonzantes, seguir reclamando más recursos para la Inspección de Trabajo, insistir en que el absentismo laboral (entendido como tal y no bajo el concepto escandalosamente amplio que utiliza la patronal y la administración) no es en sí mismo un problema para la competitividad de las empresas lo que sí que es un problema y supone pérdida de competitividad son los accidentes de trabajo, declarados o no.