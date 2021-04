Enric Valor i el cel de la memòria

Fet i fet, una societat que honora la memòria de les creadores i els creadors més destacats (i no hi ha discussió que el senyor Enric Valor i Vives n’ha estat un dels més decisius al nostre racó de món) no solament dignifica els seus referents icònics: es dignifica, sobretot, a si mateixa. Vull dir: que el luxe del cel de la memòria no és solament per als escriptors rememorats, sinó, en realitat -i sobretot-, per al conjunt de la col·lectivitat humana que exerceix el gest de l’evocació, l’homenatge, el respecte, l’atenció, l’estudi, la divulgació i l’aprofitament de les gran obres literàries.

Si bé es mira, la salut cultural d’una societat -directament proporcional al grau de civilitat, de maduresa i de qualitat democràtica- potser es podria mesurar segons l’atenció que es dispensa a la memòria dels seus creadors. En la mesura que sabem honorar la memòria dels científics, dels artistes, dels escriptors i, en general, dels grans emprenedors que ens han precedit, aconseguim assentar unes bases de convivència que contribueixen a posar en valor l’aventura del coneixement i de la creativitat humanes: una cultura del pacte contra la violència, del llibre contra la pedra, de la imaginació contra l’odi, de la tendresa contra el totalitarisme, de la il·lusió contra l’egoisme, de la carícia contra la ferida, de l’esperança contra la impotència, de la voluntat contra l’abúlia, de la curiositat contra la ignorància, de l’amor contra la ràbia, de la felicitat contra la indolència.

En aquest sentit, el llegat d’Enric Valor, en el seu triple vessant com a gramàtic, com a novel·lista i com a rondallaire, em fa l’efecte que simbolitza, com cap altre, l’oportunitat d’una triple reconciliació cívica en la nostra societat: la reconciliació amb les pròpies paraules, la reconciliació amb la pròpia tradició literària, i la reconciliació amb les pròpies formes de la fantasia, la màgia i la meravella. Vull pensar que coses tan elementals com aquesta les tindran sens dubte ben en compte els servidors públics que, en l’exercici de les seues legítimes competències, tenen en les seues mans, per mor de la representativitat democràtica, la facultat d’honorar el cel de la nostra memòria col·lectiva -de dignificar-se i dignificar el seu poble- o, per contra, d’ultratjar l’honor d’un intel·lectual excepcional com Enric Valor: possiblement, l’escriptor alacantí més llegit, reconegut, admirat i estimat de tots els temps.