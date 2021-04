Oscar a la película de la américa desarraigada

Durante la crisis del 2007 y 2008 en Norteamérica muchos ciudadanos encontraron que perdieron sus casas al no poder pagar las hipotecas por quedarse sin trabajo. Nomadland (Tierra de nómadas) es una película, casi documental, de aquellas personas que decidieron coger una furgoneta o caravana y desplazarse por el oeste medio de Norteamérica, sin rumbo fijo ya que no pueden ni quieren aparcar en camping. Dirigida Chloé Zhao de origen chino aunque arraigada en Estados Unidos, , nos llena la pantalla de un paisaje desolado, abrupto, un desierto que a veces es un llano infinito, y otras un desierto sin horizontes repleto de montañas y rocas, inhóspito, deshabitado, duro, con un personaje central, interpretado por Frances McDormand, que resume en su rostro y en sus gestos la tragedia de estos desarraigados que a veces se juntan para consolarse sus penas y tener un poco de solidaridad, intercambiándose objetos por falta de dinero, aunque ellos son verdaderos animales solitarios, deambulando sin destino por esas tierras que a nadie puede acoger, sólo lagartos y serpientes. Ella ha perdido su marido y su trabajo, y su pueblo se ha convertido en un pueblo fantasma al desaparecer la mina que sustentaba el trabajo y la vida social, así que decide abandonar la casa y se marcha en una furgoneta malamente acondicionada para sobrevivir por esas carreteras, ganándose la vida en trabajos muy ocasionales pero suficientes para seguir una ruta sin ninguna finalidad. Rehúye cualquier compañía estable y en sus ojos se refleja la desolación, el abandono, la extrañeza por este mundo del duro e inhumano capitalismo que la ha arrojado de su casa, que no de su hogar, y que ahora sólo necesita viajar y trabajar para sentirse viva. Los personajes están mal vestidos, son feos, y desaliñados. Y sin ocurrir ninguna aventura así transcurre la película, no sucede nada, sólo pequeños encuentros que terminan con una triste despedida o a veces ni siquiera eso.