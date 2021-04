“Pobre pueblo español”

Desde hace demasiados siglos. Por arrancar en una fecha, el Medievo; época del Lazarillo de Tormes.

Este sufrido pueblo viene padeciendo de ciertos males endémicos.

Los aristócratas; que la nobleza poca, se dedicaban a conseguir tierras en batallas reconquistadas a los árabes y hechas suyas mediante privilegios reales. Surgían, duque, condes, marqueses, etc. por doquier.

Se consigue una primera unidad territorial entre los dos reinos principales; Castilla y Aragón, aunque las personas de ambos reinos, nunca se dieron el “sí quiero”. Más tarde Granada y Navarra.

En tiempos de Felipe II de la dinastía Austria, nunca se ponía el sol en su imperio. Pero la gente nunca tenía que poner en el plato.

Mientras la Iglesia, que siempre ejercicio con el miedo al más allá y al disidente con la hoguera; así como la mujer espabilada o contestataria, por bruja también pasaba por torturas y fuego.

Mientras en América se ocasionaban todo tipo de tropelías por ser sutil, léase a Bartolomé de las Casas, mientras reyes e Iglesia, se llenaban de oro y plata, esquilmado del Nuevo Mundo.

Nuestros Tercios tampoco cosecharon buena fama. En Holanda no se asusta a los niños con viene el coco, sino con que viene el Duque de Alba, por las cabezas empaladas en el mar cerca de los puertos.

Por cierto, los llamados conquistadores, por no decir aventuremos, se quedaban con tierras y se colocaban todo tipo de rangos militares.

Llega un momento clave en la historia 1.700, guerra de Sucesión, primer ensayo de guerra europea, entre dinastías: Austria que representan el federalismo como lo es al igual que Alemania y Centralismo Borbón al ejemplo del rey Sol; Luis XIV capo del primer Felipe Borbón.

La diada con el fin de la guerra 11 de septiembre de 1.714 es una fecha señalada, ¿por qué celebra Cataluña una derrota?; por cierto, en Xàtiva cuelga un retrato de ese primer Borbón, boca abajo, hasta que algún descendiente pida perdón por el daño sufrido; aún no se ha producido, ¿arrogancia tal vez?

Ese primer Borbón con un Decreto de Nueva Planta vuelve abrir una mala costura como país; se acabó el federalismo.

Mas tarde; creo que el único Borbón aceptable. Como el resto de países entonces monárquico con banderas blancas y solo con el escudo de cada dinastía, deciden crearse unas banderas diferentes; aquí fuimos poco creativos, a la aragonesa, se le quitaron las dos barras centrales y aquí tenemos la primera bandera naval; Gaceta de Madrid del 28 de mayo de 1.785.

Sus sucesores deciden vender a Napoleón España y tenemos la llamada guerra de la Independencia, donde los liberales, crearon la Constitución llamada “La Pepa” en 1.812.

Con posterior el déspota del rey deseado; Fernando VII, es una ironía pues fue absolutista, decide macizar de rojo los bordes amarillos y se crea, nuestra conocida roja y gualda. Después tenemos una hija ninfómana como reina. Un pequeño periodo de tiempo tuvimos Amadeo de Saboya. Que da paso a la primera república, de escasa repercusión.

Siglo XX, un corrupto y degenerado; se dedicada al manubrio y al cine pornográfico de la época, llega el rey Alfonso XIII y con él otra hambruna grave para la población. Se resguarda con los militares con dos dictaduras la larga de Primo de Rivera y la Corta de Berenguer.

El pueblo harto y asqueado del monarca decide en unas elecciones municipales el 31 de marzo de 1.931, acabar con el citado elemento; por cierto; un dato para recordar fue el padrino de boda de Franco.

Este al principio fue fiel a la República y acabo de forma despiadada con la rebelión de Asturias de 1.934.

Las extremas en España, falangistas y anarquista sobre todo crearon un clima de violencia, que daba al traste con las reformas educativas, feministas y a su vez con recortes de privilegios de la Iglesia y de los dueños de los terrenos citados al principio, mediante una ley de Expropiaciones.

Un suceso detonante el asesinato de Calvo Sotelo, sirve al ejército para dar un golpe de Estado, pero dentro de la República para estabilizarla. Es Franco quien decide devolver la roja y gualda en contra de la tricolor y el mismo gracias a la muerte de José Antonio Primo de Rivera, quien se hace con el ideal falangista; por supuesto ultra católico y de extrema derecha.

Los años van pasando el Dictador piensa en su sucesión, para proteger a los suyos. Casi se compra un posible rey como un hijo adoptivo, que educa a su imagen y semejanza.

Con la muerte de este le sucede el citado heredero, restaurando la monarquía muy afín a la señora Carmen Polo; cuando le debió Franco en su carrera.

Pero hay que dar una imagen moderna y aperturista, similar a una democracia, cuya curiosidad antes de la Constitución donde el pueblo como decía Tip y Coll, “votaba SI o NO, pero la mayoría QUE SE YO”.

Bueno pues en 1.977 un año antes, la ley de Amnistía en principio para la vuelta de los exiliados, pero llevaba trampa no se podía tocar a los torturadores, represores y asesinos del régimen; recordemos los 200.000 desaparecidos en cunetas y fosas comunes, Solo superados por Camboya.

La Iglesia que llevaba al Dictador bajo palio, contribuyó a delatar mediante el Sacramento de la Confesión, “pobres mujeres engañadas”.

Como decía los franquistas se reconvirtieron, en UCD y AP aunque también existía una Fuerza Nueva, como hoy Ciudadanos, PP y por supuesto sin careta demócrata “VOX POPULI”, basta ver su modo al estilo intolerante y faltón.

Hay miedo que aquellos que no votaron el 6 de diciembre de 1978, ahora con menos de 43 años, puedan pedir en un hipotético Referéndum República.

Por favor pueblo español, no cometamos los errores del pasado y dejemos atrás está demasiado larga transición a una transparente y con unos cimientos limpios democráticos, que no son privilegio de la izquierda, pues como en otros países seguro existe de verdad; una derecha democrática. No un lobo con piel de cordero antidemocrático; por cierto, todos somos testigos de que infundiendo el miedo al pasado algunos se han quitado la piel.

Queridos amigos, ¿EEUU y Alemania, líderes mundial y europeo, no son Repúblicas Federales?