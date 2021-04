Preocupados ¿por qué?

Ya desde el momento en que la señora (que elegante soy) IDA anunció la convocatoria y Pablo Iglesias su participación en ella, todos los partidos sin excepción criticaron a UP como un partido con el que no pactarían jamás, normal en el PP, Cs, (el otro ya se ha visto su actitud), pero no comprendo las críticas de PSOE y +Madrid, también realizaron contra Pablo Iglesias críticas feroces, seguramente para desmotivar a sus simpatizante y sumar votantes de Podemos a cualquiera de ellos, tanto PSOE como +Madrid abrieron la mano a un pacto con Cs, ese partido que dice ser bisagra para gobernar, se decantó sin tapujos con los inmovilistas. Siguieron los cinco partidos criticando a Pablo Iglesias de una u otra manera, pero los no fascistas empezaron a cambiar el tono, les gustaban muchos planteamientos de UP, pero tenían reticencias con Pablo por su manera de afrontar unas elecciones tan importantes para la Comunidad de Madrid, dada su posición en la política nacional como el bloqueo del CGPJ, el emérito y sus trapicheos, la devolución de los más 100.000 millones a la Banca, SAREB, control de precios en energía (luz, petróleo, gas), sanidad pública universal, la no subvención a las empresas privadas, sea en sanidad, educación o universidades, vivienda pública, devolución de los pisos sociales en manos de fondos buitres, apoyo a la investigación CSIC en sus distintas ramas, control de los intermediarios para los Alimentos…, reivindicaciones que afectan a toda la ciudadanía y por ende a todas las comunidades autónomas y esto es lo que temen los cinco partidos en liza con UP. Otro motivo más que añadir por incomprensible, fue que se quedaron cuando Pablo Iglesias salió del plató, los llamados progresistas, deberían de haber saltado como un muelle en su apoyo, pero las balas no iban contra ellos y solo reaccionaron cuando les llamaron sus asesores, Pablo no necesitó asesores para escupir la realidad en la forma de actuar que tienen los fascistas, se quedó solo empujando el muro de la arrogancia fascista.

Pero lo que llama la atención es que todas las encuestas a UP le dan un número de representantes pequeño, aparte de Cs (como mucho uno), ¿entonces por qué estos ataques furibundos?, si es un partido con pocos representantes, por qué da tanto miedo a los demás, o es que las encuestas no reflejan la realidad.