El niño que tenía cuatro madres

Esto que estamos viviendo, lo que llamamos pandemia, coronavirus covid-19 o como queramos ahora o como lo propugnen los futuros estudiosos dentro de un tiempo, nos hace recogernos en nuestros domicilios particulares más tiempo de lo que hasta ahora habíamos hecho y en todo caso más de lo que nos podíamos imaginar.

Y esto nos ha traído involuntariamente ese poco de morriña que llevamos en lo más profundo de nuestra mente aportando recuerdos, vivencias y situaciones que a los positivistas les ayuda a mantener la moral en estado de centinela activo y a los depresivos a decir y/o hacer escatológicamente de sus días un laberinto.

Atendiendo a los primeros, entre los cuales me suelo encontrar, he recordado a un niño a quien le ocurrió lo que indica el título del presente escrito y que ahora cuando todos quieren ser los pioneros en el descubrimiento de la superioridad femenina sobre su antagónica, la del hombre, (absurdo total, porque a cada persona hay que valorarla por lo que es y no por lo que aparenta u otros más o menos lelos digan), llegó a tener, y no sólo en su infancia sino a través de gran parte de su vida las madres que le mimaron demostrándole su cariño, le reconvinieron para formar su carácter y visitaron su corazón para habitarlo perennemente.

El niño en cuestión nació ya avanzados los años 40 del pasado siglo en el ilicitanísimo barrio del “Raval”. De familia humilde con exigua cultura. Tanto es así que su vocabulario era rico más en valenciano, como buen “elchero”, que en el castellano que era el de los “pudientes” o los conversos tras la guerra fratricida. El “pater familiae” había abandonado a su esposa poco antes de dar a luz, con lo que ese niño no pudo gozar nunca de los arrumacos y abrazos de un padre.

Pero hete aquí que su madre fisiológica con el ímpetu que la juventud maltratada es capaz de elevar hasta las más altas cotas de superación humana, no solo sacó adelante a su hijo sino que como emprendedora llevó a cabo la creación de una miniempresa con trabajadores ansiosos de paz, armonía, progreso y reconocimiento social, y todo ello formado exclusivamente por mujeres. Con ellas colaboró a dar ejemplo de honradez, atendiendo a sus empleadas como se merecían social y económicamente, haciendo las funciones de una madre entregada con tiempo suficiente para educar y amar a ese niño. Esa fue su primera madre.

Como casi todos sabemos el niño al llamarla por su parte le decía “mama” (palabra llana, sin tilde), que era como se solía hacer entre los otros niños con los que jugaba, y como vivía con los abuelos maternos y su madre llamaba a la suya propia “mare” (en valenciano como se puede comprobar), él al oírlo con la frecuencia lógica del trato de su madre con su abuela le llamó desde un principio “mare”, también,. Y es que en realidad llenó los huecos temporales de su infancia que no podía llenar la suya propia, muy usual en aquellos tiempos e incluso en algunas ocasiones en los nuestros. Esa fue su segunda madre. Y a propósito de ella hubo abuelas vecinas y amigas de la familia que intentaron hacer que sus nietos les llamaran de la misma forma, pero tengo entendido que no lo consiguieron.

Cuando el niño en cuestión inició su formación, tuvo la enorme suerte de tener a un maestro ejemplar, más que maestro era educador, siendo capaz de dedicarse a todos y cada uno de los alumnos a su cargo en una escuela unitaria, con escasez de medios pero con una entrega total a su profesión que la ejercía en una unidad de Patronato de las creadas ante la insuficiencia de las llamadas unitarias nacionales, ya que sólo existía, la Escuela Graduada creada en tiempos de la II República y a la que habían puesto como nombre de buen juicio el nº 1, para que las posteriores llevaran un número en lugar del político de turno. Y fue en esta escuela parroquial donde se educó.

El docente que impartía sus conocimientos no era partidario de “la letra con sangre entra”, como era muy usual entonces, sino que trataba a sus alumnos (solo niños, eso si), igual que su compañera a sus alumnas, con el cariño que esa niñez necesitaba y los conocimientos sociales que precisaban.

Y les hablaba de que todos teníamos una madre en el cielo que nos amaba aunque hubiese quien dijera que no existía, pero que si acudíamos a ella nos escucharía, porque una madre siempre escucha y cuida de sus hijos. Y añadía que podíamos ver su imagen en la Basílica de Santa María porque era nuestra Patrona la Virgen de la Asunción, que había venido a Elche encontrada por un guardacostas llamado Cantó y que se quedó para siempre entre nosotros. Y algunas veces, cuando todos estaban absortos escuchándole, él bajaba la voz como si fuera a decirles un secreto y casi como si fuera un murmullo pronunciaba siempre lo mismo en “soto voche”: “Dirigios a Ella cuando la necesitéis porque ella es vuestra Madre que desde el cielo os escucha y vela por todos nosotros”. Esta fue su tercera madre.

Otras veces cuando tenía que aplicar la normativa vigente emanada del unipartido gobernante, sabía indicarles que hacía algunos años se había producido una guerra en la que se mataban unos a otros, siendo todos españoles y a veces vecinos e incluso familiares que habían estado por circunstancias en lugares contrapuestos. Que esto no tendría que pasar nunca más porque a quien teníamos que amar era a España, su historia, su gente, conocida o no, pero a ella como nación soberana, unida, solidaria, donde prevaleciera la justicia y la paz porque “ella es también vuestra madre por ser vuestra Patria”, a la que hay que servir, honrar y luchar por su unidad, y aquí sí que en ocasiones añadía “incluyendo el Peñón de Gibraltar, que caerá como fruta madura”. Creo que es en esto último en lo poco que se equivocó aquel educador de feliz memoria. ¡Eh aquí la cuarta madre no solo de aquel niño sino la de todos los que pasaron por allí como alumnos! Y seguramente de muchos más.