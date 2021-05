Polarización

Hagamos un poco de historia. Cuando comenzamos la etapa democrática de la que disfrutamos ─sí, señores, DISFRUTAMOS─ desde 1977, en España había básicamente cuatro partidos que, ordenados de izquierda a derecha, eran: Partido Comunista (PCE), Partido Socialista (PSOE), Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular (AP). El devenir de los acontecimientos dejó dos grandes partidos, repartiéndose el espectro ideológico: PSOE y PP. Aquello se llamó entonces bipartidismo, no sin cierta malicia.

Posteriormente a la izquierda del PSOE apareció un movimiento que devino en lo que se vino en llamar Podemos (o algo así); a la derecha del PP creció Vox y en el centro surgieron movimientos: primero UPyD y posteriormente Ciudadanos, con una vocación bisagrista tan utópica como irrealizable.

Bueno, parece que se acabó el bipartidismo.

¿Para bien?

Le sugiero, amable lector, que pare un instante y reflexione brevemente. Y piense si cree que la aparición de los partidos extremos, Podemos y Vox, ha sido positiva para nuestra sociedad y nuestra convivencia.

Vale.

Quizá no sea casualidad que la sociedad se haya crispado hasta límites que no conocíamos. A lo mejor no era mala aquella excepción que representaba España: el único país europeo en la que no había partido de ultraderecha, ya que esa sensibilidad estaba representada ─y moderada─ en el propio PP. Y quizá tampoco fuera malo que los restos de los movimientos comunistas se limitaran a Izquierda Unidad, con una representación bien conocida por todos, casi reductible a un taxi. Taxi grande, eso sí.

¿Qué diantre ha sucedido entonces?

Pues que los extremos han llegado para quedarse, para hacer ruido, para luchar con todas las armas que una sociedad libre les otorga y para enfangar el debate político con argumentos y actitudes que repugnarían a muchos de los padres de nuestro actual sistema, responsable seguramente de la etapa más fructífera de la historia de España.

No hace falta que les mencione nombres: basta con que observe las estéticas, los tonos y los lenguajes de los dos extremos: Son tan similares en el fondo como en la forma y son, con certeza, una triste evocación de un pasado en el que los españoles resolvían sus diferencias en barricadas, trincheras y paseíllos.

¿Es admisible que un señor como Pablo Iglesias haya sido vicepresidente de un gobierno de España, sembrando dudas acerca de nuestra calidad democrática, enmendando desde el Consejo de Ministros al propio gobierno? ¿No se da cuenta de que es por esa calidad por lo que él y tipos/as como él tienen un sueldo, una escolta y un coche oficial?

¿No les produce sonrojo el que un individuo como el señor Rufián se regodee en el Parlamento de todos los españoles con el argumento de que a ellos les importa un higo (sic) la gobernabilidad del país que les paga tan generosamente y de que tiene al gobierno cogido por donde más duele?

¿No es impresentable el cartel que defiende, con entusiasmo digno de mejor causa la señora Monasterio, en el que se asegura que cada menor inmigrante nos cuesta a todos 4.700 euros mensuales? ¿No siente, amigo y moderado lector, un escalofrío cada vez que escucha las soflamas de Vox por un lado, Podemos por otro, los amigos de los etarras y los independentistas catalanes un poco más allá?

¿Es que hemos de renunciar los españoles a nuestro equilibrio emocional a causa de estos aprendices de hechicero? ¿Nunca va a volver la lógica, la mesura, el equilibrio y la racionalidad a nuestra vida pública? ¿Va a ser el enfrentamiento el modus operandi de nuestros dirigentes, el ejemplo que van a mamar nuestros hijos, la herencia que vamos a dejar a los que nos sucedan?

Porque igual que los hijos imitan gestos y actitudes de los padres, no es extraño que nuestra sociedad se haya polarizado hasta límites inauditos, en las redes sociales, en el día a día, hasta en el ámbito familiar.

Sé lo que está pensando, amigo mío: Éste describe, pero no dispara. ¡Falso!

¿Problemas? ¡Solución!

Vamos a proponer excluir a los extremistas del juego político, aislarlos de las tomas de decisiones y evitar su nociva influencia: pacto entre fuerzas moderadas: PP, PSOE y Ciudadanos ─o quien le sustituya en el centro del espectro ideológico─ para que gobierne en cada caso el partido más votado, que siempre será uno moderado. La formación de coaliciones entre las fuerzas templadas ha de comenzar a ser habitual, como imposible el apoyarse en opciones extremistas-populistas. O en todo caso, asumir la leal oposición constructiva, pero enviando, en todo caso, un claro mensaje a los votantes de estos grupos: Vuestros votos se van a perder… como lágrimas en la lluvia.