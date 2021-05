Icària

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

** ½

De Pasqual Alapont. Compañía: La Dependent

Dirección: Pepa Miralles

El cine, sobre todo, y el teatro han acogido esa temática de los encierros-secuestros, como «Palabras encadenadas», de Jordi Galcerán, que vimos hace veinte años en dos montajes, uno de ellos con gente de aquí y en lengua valenciana. Cada elemento es distinto, aunque pueden existir puntos comunes con otras producciones. «Icària» tiene unos secuestradores y un secuestrado, rico empresario, en un almacén donde se viven intrigas y la tragicómica tensión por los caracteres de los personajes. Jordi Ballester, Pep Sellés, Gemma Miralles y Pepe Miravete están dirigidos por Pepa Miralles en unas escenas que quieren mantener el interés, durante hora y media, con la tarea desempeñada por los actores y el asunto que ha escrito Pasqual Alapont, el autor habitual de la compañía alcoyana La Dependent, que sostiene una amplia trayectoria desde 1989 y un compromiso con los textos en valenciano, la tradición y la contemporaneidad teatrales en las que conviven el entretenimiento y las propuestas reflexivas. De acuerdo a esas intenciones, los eficaces intérpretes gobiernan la condición de sus respectivos papeles con la atenta labor de la directora. El público del Teatre Arniches de Alicante sintonizó con esta pieza cuyo título se refiere al «movimiento icarista», el socialismo utópico. Porque las utopías siempre son necesarias como estímulo de progreso y transformación social. ¿Es el objetivo que mueve a los secuestradores? En la venganza nunca reside la solución. ¿El mundo ha ido a mejor o todo lo contrario en el fondo? El secuestrado cree que ha ejercido el bien, pero los raptores que lo inmovilizan, no solo por cuestión de dinero, no lo deducen así y practican este tipo de violencia contra su poder. Es el conflicto de intereses y la ruta de una esperanza no exenta de desesperanza con el neutral posicionamiento del dramaturgo. Como las apariencias engañan a veces, ¿se trata de una broma llevada al límite por parte de unos cómicos contratados? ¿Hay más motivaciones? ¿Tiene la víctima un ayer oscuro? Las respuestas están en «Icària».