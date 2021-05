Aquellos que se llevaban los aplausos

Cuando parece que una está curada de espanto, que no haya nada que me vaya a sorprender y enojar, siempre hay alguien que está dispuesto a poner su granito de arena para que esto suceda. Y ahí tenemos a la consellera de Sanidad, que plantea a los sindicatos prescindir de casi la mitad de los sanitarios que contrató el año pasado para combatir el virus. Que la pandemia no va a durar eternamente no me parece la excusa perfecta para no seguir contando con unos profesionales que necesitamos. ¿Cómo si no se explica que la provincia tenga un ratio de trabajadores por debajo de la media nacional y un déficit histórico de 6.000 empleados?