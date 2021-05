Gracias Julia

La mañana que escuché en el coche que Pablo dejaba su cargo, que se ha ganado, su acta de diputado, y bajaba a la arena a pelear una batalla que estaba perdida, recuperé la ilusión. Podíamos parar a los nazis, con él sí.

Mucha gente me pregunta por qué le voto si ni me cae bien. Afortunadamente no voto a nadie porque me caiga bien o mal, por supuesto. Le voto porque este hombre podría estar tranquilamente en su cargo de vicepresidente, por el que lleva sufriendo más de un año el acoso a su familia, en su propia casa. Porque este hombre está sufriendo desde hace años un brutal ataque, el más tremendo que jamás se ha producido contra un político vivo español por parte de prensa, tribunales y políticos. Porque este hombre tiene más agallas que ningún otro político vivo de este país. Porque no podéis asustarle. Porque no podéis comprarle. Porque no le vais a callar. Porque ha dejado la seguridad y comodidad de su puesto para luchar por la libertad, la verdadera libertad, la que el fascismo nos robará si no hacemos algo. Porque es antifascista.

Este 4M yo no voto a Podemos. No, qué va. Este 4M yo voto a Pablo Iglesias.

Le voto porque se lo merece como jamás nadie se ha merecido un voto