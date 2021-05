Pandemia y dos españas

La pandemia ha resaltado la desigualdad social en España y el problema de la territorialidad. Decía Carlos Marx que las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de las clases dominantes. Las clases dominantes actuales son las financieras, las de inversiones bursátiles y de los medios de comunicación, industriales, grandes comerciantes, y altas jerarquías políticas, eclesiásticas, militares y judiciales. Sus representantes son la clásica derecha y ahora no pueden soportar que el poder esté en manos de gobiernos que no representan esas clases dominantes. El gobierno está constituido en gran parte por obreros y empleados, estudiantes, clase media concienciada, intelectuales y artistas, y mucha gente que llamamos indignada y que, en vez de colocarse en la extrema derecha, ha hecho un trasvase a lo que se llama populismo o nueva izquierda.

¿Cuáles son las ideas dominantes de esa derecha? En primer lugar, el neoliberalismo económico y social, basados en las máximas de quién no trabaja es porque no quiere, y no hay que dar subvenciones por el paro porque lo favorece, también hablan mucho del orden y una xenofobia encubierta, porque argumentan falsamente que los emigrantes quitan puestos de trabajo y traen enfermedades y delincuencia. Todo ello se concreta en un menor Estado posible y en la bajada de impuestos para los más ricos que según ellos son los que crean empleos, pues donde mejor está el dinero es en el en el bolsillo del contribuyente. La izquierda argumenta que en el bolsillo del contribuyente está igualmente, la ambulancia en el supuesto de urgencia, el hospital público, el médico de la seguridad social, la escuela pública, la Universidad, la ayuda a la dependencia o al paro, en la jubilación y pensiones, en las comisarías y en los juzgados, en las calles y aceras de las ciudades, el alumbrado público, carreteras y autopistas, puertos, aeropuertos y demás bienes y servicios que constituyen el Estado del bienestar. Sí, está en nuestro bolsillo.

Así esta derecha deslegitima al actual gobierno, aunque salido de las urnas, porque pacta con comunistas y separatistas y aplica una política socialdemócrata. Con motivo de las infecciones y muertes de la pandemia de la Covid, este gobierno es llamado mentiroso e incluso gobierno criminal. Las dos Españas, una que aplaude el sacrificio solidario de la medida del confinamiento y al personal sanitario en la lucha contra la pandemia, y otra la de la cacerolada y que sale a la calle al grito de ¡Libertad! Y la otra España además de la Libertad, la Igualdad y la Solidaridad.