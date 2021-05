Sí a las renovables, pero no a las políticas cómplices con ‘macroinstalaciones’ fotovoltaicas

En el Ayuntamiento de Castalla hemos recibido casi una decena de solicitudes para instalar grandes plantas fotovoltaicas en nuestro municipio. Unas centrales de dimensiones mastodónticas. Y más que nos van a llegar. Las compañías pretenden aprovechar las buenas condiciones que ofrece la subestación eléctrica para evacuar la energía y las muchas bondades de nuestro territorio. Sin embargo, aunque estamos a favor de las energías renovables y del potencial de la energía solar, tenemos que luchar juntos para que estas ‘macroinstalaciones’ no ocupen parte del término municipal castellut, con el consiguiente impacto paisajístico y ambiental que esto supondría. Como es lógico, la situación ha generado inquietud entre los vecinos y vecinas de la localidad, pero también en el equipo de gobierno de Cs y PSOE de Castalla, que desde hace meses nos hemos ocupado de prevenir semejante atropello.

La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana contempla la reserva de suelo para desarrollar instalaciones de energías renovables. No podía ser de otra manera, pues se trata de unos equipamientos necesarios, que nos ayudarán a combatir el cambio climático y producir energías limpias. Pero como ya le hemos dicho claramente a la administración competente su desarrollo no puede hacerse a costa del suelo de nuestros pueblos y ciudades, que cuenta con gran valor medioambiental y es, al mismo tiempo, un atractivo turístico de primer nivel.

Por esta razón, en Castalla hemos dado un paso adelante para ordenar la llegada de este tipo de instalaciones, de manera racional y acorde a las características de nuestro municipio. También hemos tomado medidas para blindar nuestro territorio frente a proyectos desproporcionados y evitar que la Foia de Castalla se convierta en un mar de paneles solares. En la sesión plenaria del pasado 27 de enero, aprobamos la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de regular todos estos aspectos, ya que el documento no recogía la limitación de la puesta en marcha de estas macroinfraestructuras. El PGOU es el instrumento que determina en qué condiciones se pueden crear estas y otras infraestructuras. Lástima que en esa sesión plenaria no encontráramos el apoyo ni del Partido Popular ni de Compromís para frenar estos proyectos depredadores. No obstante, el equipo de gobierno logró sacar adelante la reforma del plan pese a las actitudes inadecuadas de los grupos de la oposición, cuya abstención y voto en contra, respectivamente, solo servían para ponerles la alfombra roja a los promotores de estas macroplantas fotovoltáicas.

Asimismo, hemos trasladado a la Generalitat Valenciana los informes técnicos y jurídicos, con las consideraciones oportunas y la firme postura institucional del Ayuntamiento. Por otra parte, agradecemos el apoyo recibido por parte del Consell, que ya ha dicho claramente que va a tener en cuenta la postura de cada localidad para decidir sobre las plantas fotovoltaicas, ya que la competencia final sobre su instalación recae sobre diferentes consellerias y no en el Ayuntamiento de Castalla.

Quiero insistir en que juntos debemos evitar la instalación de plantas fotovoltaicas de grandes dimensiones en Castalla. Estamos convencidos de que los perjuicios a nuestra sociedad son mayores que los beneficios que aportarían. Pero también debo exigir responsabilidad y lealtad institucional a PP y Compromís para proteger nuestro pueblo. Para ello, solo necesitamos que su actitud no sea cómplice de estas macroinstalaciones y eso se consigue dando apoyo a Castalla y a sus vecinos, sin demagogia y sin golpes de pecho.

Por cierto, desde la semana pasada está disponible en la página web del Ayuntamiento de Castalla un apartado donde se recopila toda la información relacionada con las solicitudes para instalar plantas fotovoltaicas en nuestra localidad.