El día 5 de septiembre de 2022

Quién diera un salto al día 5 de septiembre de 2022. Quién amaneciera esa jornada saltándose todo lo que nos queda para llegar ahí. Y borrón y cuenta nueva. Dicen que las historias más locales son a la vez las más universales, porque con ellas todos se identifican.

Ese día 5 de septiembre, que por cierto caerá lunes, cuando a las 4 de la tarde vaya a dar comienzo la Entrada de Moros y Cristianos más participativa de la geografía festera, con alrededor de 12.000 festeros, entre adultos y niños, amén de 120 bandas de música, la Banda Municipal de Villena interpretará el pasodoble de Quintín Esquembre ‘La Entrada’. Ambos, Banda y pasodoble, estarán de centenario. Pero es que el clima emocional de catarsis que se podrá vivir en esos instantes será de alto voltaje. Y si no que se lo pregunten al alicantino y estudioso festero Juan Carlos Vizcaíno, para ser ecuánimes.

Desde la última Entrada, celebrada el 5 de septiembre de 2019, hasta la de 2022 habrán discurrido tres años en los que ha pasado de todo, y muy poco bueno. Por muy luctuoso que parezca, sería necesario conocer cuántas bajas se han dado en el censo de festeros de las comparsas de Villena. Pero no por motivos colaterales relacionados con la crisis económica, sino arrebatados por la parca. No exagero si digo que será la población con más fallecidos en este trienio negro que todavía no ha concluido. Pero por pura estadística. Que se habrán visto compensadas, eso sí, por las altas de quienes son inscritos al nacer. El 5 de septiembre de 2022 toca una necesaria catarsis. Para llorar a todos los que se nos han ido, y para seguir adelante. Adelante.