Madrid, verdades ocultas que siguen existiendo

Las elecciones en la Comunidad de Madrid han excitado en sobremanera al Partido Popular, necesitado de moral de éxito después de los sonoros fracasos en País Vasco y Cataluña, así como las apreturas sufridas en Castilla y León y en la Comunidad de Murcia, en esta última resueltas por el procedimiento clásico de un PP apegado a formas políticas turbias impresentables en las que el fin justifica los medios. PP en estado puro, ya que lejos de ser discreto el secretario general Teodoro García Egea ha presumido públicamente de haber resuelto el “problema”.

Los votantes de Madrid han manifestado su voluntad en las urnas, así pues, es democráticamente motivo de respeto. ¿Qué han avalado los votantes? Puedo decir que aparte de las folcloradas y chulería cañí, han dado su apoyo, legítimamente, a políticas de Ayuso que han conducido al deterioro de los servicios públicos educativos, sanitarios, los apoyos a los sectores productivos y al desprecio hacia políticas sociales, cuya consecuencia inmediata va a consistir en agrandar las diferencias sociales entre personas de economía modesta y personas más pudientes. A miles de personas que han dado su aval a una opción reaccionaria, es probable que acepten sus consecuencias pensando que han derrotado a “otros”.

La razón no se debe perder de vista, y ante la euforia irresponsable que exhibe la dirección nacional del Partido Popular, llegará la tensión social por el desgraciado camino de desigualdad social que emprendieron ya en el mandato de Mariano Rajoy y que ahora sigue con entusiasmo Isabel Diaz Ayuso. ¿Seremos una sociedad mejor? ¿Más rica, equilibrada y justa? Si es por el PP lo dudo, a no ser que cambie a políticas más centradas, lo que supone enfriar el efecto “Ayuso”. Grave problema para la estrategia de confrontación que han elegido, que es no solo partidista, sino no que no tienen escrúpulos en hacer la contra desde las instituciones que gobiernan, al gobierno de España y a todas aquellas instituciones que no regentan ellos.

La euforia del PP nos lleva a un camino lamentable para las personas que necesitan de los servicios públicos para llevar una vida mejor. Amarga victoria, mientras los problemas siguen vivos, son verdad, pero quedan ocultos por esa euforia que lo tapa todo, de momento.