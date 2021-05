Yomevacuno

Pero, como para eso ya están los expertos sanitarios, y su objetivo de acelerar al máximo la vacunación, acepté estoicamente mi dosis, cuando recibí un SMS comunicándome día, hora y minuto exacto de la administración del inyectable de la farmacéutica de Cambrigde. Conforme se iba acercando el momento, un cierto grado de nerviosismo interior me hacía preguntarme si al introducirme el covid-19 reaccionaría mi cuerpo con los efectos secundarios «más habituales» o se podrían desencadenar otras secuelas.

Puestos a enfrentarme a lo inexorable, nada mejor que una organización perfecta para acoger una vacunación masiva, una profesionalidad sanitaria, que no me resisto a engrandecer una vez más, y un proceso completado en cuestión de minutos. Tuvieron que pasar horas y horas para corroborar que sí me habían infiltrado el maldito virus, porque tuve mis dudas al no sentir el pinchazo de la jeringuilla. Una leve sensación de malestar puntual, algo así como parece que vaya a ponerme enfermo que, en ningún momento, me impidió las tareas habituales y que desapareció totalmente apenas 24 horas más tarde, fue todo el desasosiego que la aplicación del vial me produjo. O sea, nada.

Si a ello le añadimos la sana envidia provocada en el entorno por contar ya con un buen porcentaje de inmunidad, cerramos el círculo de una operación que no supone ningún inconveniente y que representa tantas ventajas.