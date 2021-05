Anem a la Fira?

Com a bon alcoià que soc, la Fira de totes les Fires, sempre ha sigut la de Tots Sants, la de Cocentaina. Esperem que la pandèmia ens deixe anar enguany, després de l’anul·lació de l’any passat. Però avui no vull parlar d’aquesta celebració que serà al mes de novembre. Avui vull referir-me a la Fira del Llibre més pròxima a la qual estem convocats com a ciutadans i ciutadanes del 21 al 30 de maig, la d’Alacant. Aquesta pregunta amb la qual encapçale l’article serà la pregunta que em faré en aquelles dates i que, a hores d’ara, no tinc clara la resposta.

En tota fira de llibre hi ha això, llibres. Sempre m’han agradat aquestes paraules de l’escriptor argentí Jorge Luis Borges: “de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todo los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. Potser ara no enteneu el motiu dels meus dubtes: potser penseu que soc un radical valencianista i que, atenent que no hi haurà la presència d’autores i d’autors en valencià, he decidit boicotejar l’event. No, aneu errats, no és això. Els meus dubtes, deixeu-me que us ho explique, naixen davant de la incertesa dels últims anys en aquesta celebració i organització. Portem molts anys de canvi de dates, de model organitzatiu, de lloc de realització.

Enguany però, hem d’afegir el més important: no m’han convidat. No, tampoc penseu que és un tema d’ego ni res semblant. Sí, senyores i senyors, no he rebut l’oferiment de partipar-hi com a autor, tot i que ho entenc, enguany no he tret cap novetat literària. Bé, aleshores soc comprensiu i em deixe a banda les meues prevencions. És normal, pense, però he començat a conversar amb altres escriptores i escriptors de la terra, de la ciutat i de les seues comarques. No, ningú ha sigut convidat a participar-hi. Ben al contrari, acabe de rebre un manifest per a queixar-me. El signaré, sense dubte.

He consultat el programa que hi ha en la web. I, efectivament, com ja avançava una periodista d’aquest periòdic, África Prado, dels 27 autors que participaran, hi haurà 4 autors nostres. La resta, de fora, autores i autors de grans editorials (i d’altres, desconegudes) que passejaran per la Fira del Llibre d’Alacant com en altres esdeveniments similars que poden realitzar-se a Guadalajara, Pamplona o Huelva, si fóra el cas. Sí, és cert, que en les fires del llibre volem conéixer autors coneguts i desconeguts però, senyores i senyors, també volem trobar-nos el bo i millor dels nostres veïns escriptors.

Una pregunta que tampoc acabe de respondre: per què enguany, amb més pressupost que en els últims cinc anys, hi ha menys autors que ens visiten? I una altra encara, per què va tenir més escriptors participants la Fira de l’any passat que va ser online? De 70, hem passat a 27. De 200 del 2017, amb 24.000 € de pressupost, als 27 del 2021 i 34.000 € de costos. Disculpeu si estic espés o si no he entés bé el que he llegit a la premsa o consultat al programa que fa només pocs dies que és públic. Com veieu, ni em preocupe per buscar alguna presència de literatura en valencià: no existeix. Sempre he sigut un utòpic i optimista, potser perquè, com deia en l’article de la setmana passada, soc una mica “aldeano”. Res més.

És cert que fa dues setmanes diverses institucions públiques i privades van fer possible a la nostra ciutat la Plaça del Llibre (en valencià). Com en tantes ocasions, al marge dels nostres ajuntaments, hem de buscar-nos la vida per fer-nos veure, perquè “l’altra literatura” tinga una finestra al món. Per tot això, continue amb la mateixa qüestió: aniré a la Fira del Llibre d’Alacant 2021? Com a escriptor està clar que no. Les llibreries d’Alacant, tampoc. Diuen que l’organització va a càrrec d’una empresa forània que no coneix la cultura d’Alacant, encara que certament, abans de guanyar el concurs li podien haver marcat alguns objectius com tenir en compte la literatura que es fa en la nostra terra i la presència de dues llengües oficials. Com a ciutadà de carrer aniré, perquè estime els llibres, perquè com deia Borges, m’agrada aquesta extensió de la imaginació i de la memòria. Aniré a una fira que es convertirà en una mostra estranya i no representativa de les novetats editorials dels nostre autors i autores.