Mi despedida de caballero bonald

Hace 94 años que nació en Jerez aquella voz singular de la poesía y la narrativa española, un alucinado que en los rumores del misterio se ha explicado la realidad, que cuando frecuentó el ensayo lo hizo con rigor, pero sin renunciar a la creatividad que impuso imaginación a lo comprobable. Y que cuando me contó su vida, la vida, en sus espléndidas memorias, Tiempo de guerras perdidas, no renunció a ampliar el diafragma de su cámara o a reducir la escena a conveniencia de lo contado. Pero no para modificar lo cierto, sino para aceptar de la memoria los matices que el tiempo impuso a la fotografía. Minucioso en la narración de lo vivido, Caballero Bonald no confió en la memoria como quien confía en un acta notarial, sino como quien se entrega a los clarooscuros del tiempo, aceptando las trampas de la memoria, que no fue un catálogo de exactitudes sino de interpretaciones.