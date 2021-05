Saber ganar y saber perder no está al alcance de cualquiera. Eso explica el sabroso espectáculo de un cenizo Ábalos tras la debacle, escupiendo a la vencedora, aunque no la llamara díscola de infinitos ex, sino solo lo demás. O luego el de Calvo, que no la tituló de golfa sino de tabernaria, apropiándose la exquisita y objetiva tesis del Tezanos de la jornada de reflexión.