No hay quien lo entienda

Tras el fin del estado de alarma, en función de la comunidad en la que estemos, hay unas reglas que no vienen determinadas por la tasa de la pandemia, lo que tendría lógica, sino por las decisiones de cada gobierno autonómico y de unos tribunales que permiten en unos lugares que se mantengan restricciones y en otros no, de forma que en Alicante a las 12 tenemos que volver a casa mientras que en Madrid andaban este fin de semana bailando en la calle como si hubieran ganado la Champion. Es verdad que estamos hasta arriba de restricciones y de mascarillas, y que las vacunas están dando a la sociedad una falsa sensación de que esto está ya a punto de acabarse, pero no hay más que escuchar a los expertos para saber que no es verdad, que el bicho sigue aquí y que posiblemente en unas semanas veamos en la curva de la pandemia los resultados de esta desaforada alegría. Pero también es verdad que tomar unas medidas en Villaarriba y otras en Villaabajo, sin más explicaciones, no hace sino fomentar la desconfianza, el hastío y, como se ha visto en muchos casos, la desobediencia.