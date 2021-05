Contigo o contagio

Hasta un Madrid-Barça que decida la liga tiene más no espectadores que espectadores. Las fiestas de la noche del sábado y del domingo mostraban bastante gente, muy poca, comparada con la que no estaba. Esa minoría siempre ha estado ahí. Desde el principio de la pandemia ha habido quienes contaban los muertos y los descontaban: esto no es para parar el mundo. Antes de pillar covid Boris Johnson, enterado de que los viejos eran el festín del coronavirus, dijo: “habrá personas que morirán un poco antes”. Antes o después todo el mundo se muere. En muchas cabezas funciona el “mientras no muera yo”, en otras se acepta el riesgo de “aunque muera yo”, en las más jóvenes sólo se siente la inmortalidad. También llevamos muchos meses de pandemia y superamos el año de duelo, el tiempo de luto. Ese programa implícito se votó en Madrid.