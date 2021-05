¿Adiós a la alarma?

Proclaman una libertad de pega con fines partidistas. Se promueve el desmadre y ahora se sorprenden por el macrobotellón que celebra el fin del estado de alarma cuando la pandemia no ha concluido. O sea que no tenemos el gusto de anunciar que cautiva y desarmada la covid-19, han alcanzado las tropas antivirus sus últimos objetivos militares. Por lo tanto, sigue habiendo normas que aconsejan prudencia y no cabalgar desbocadamente. Ni lanzar fuegos artificiales.

La normalidad y sus anormalidades, masificación, consumismo o depredación, se vislumbran. Y un temerario y ramplón espectáculo que puede generar mayores problemas por bajar la guardia y si el ritmo sigue así. En términos generales, «los datos no son ni mucho menos tranquilizadores», según la Sociedad Española de Epidemiología. Pero comienza la nueva desescalada. ¿Hacia el declive definitivo de la pandemia o hacia la posibilidad de un rebrote? De todos depende. Madrid (cómo no), Cataluña, País Vasco y Aragón capitanean el ranquin de los peores datos.

La plena normalidad, auguran los expertos, no llegará hasta dentro de un año al menos, lo que indica claramente que no se debe caer en una falsa seguridad. El porcentaje de población vacunada aún es pequeño sin contar las dudas de una parte de la población, entre el 5 % y el 10 %. Por mucho que a nadie le guste y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, reducir el movimiento y la interacción social es una medida que no debería lanzarse alegremente a la papelera.

Pedro Sánchez se lava las manos pretendiendo evitar más costes electorales. En caso de conflicto en las comunidades autónomas, que decida el Tribunal Supremo qué derechos fundamentales pueden restringirse. La voluntad política y las herramientas legales son necesarias si no queremos que la transmisión vuelva a hacer de las suyas. Las dinámicas sociales pueden ser imparables pensando que el riesgo ya no existe, y vuelven las meteduras de pata cometidas en anteriores desescaladas.

Hay cansancio, sí, pero es preciso mantener ciertas medidas de prevención, a no ser que se quiera regresar a la casilla de salida y empezar de nuevo. Recuérdense los fallos ocurridos a la hora de prevenir la pandemia, hace algo más de un año, y la falta de reacción rápida en las primeras fases. Y es que todo este oscuro tiempo por el que hemos pasado no queda todavía atrás.

De modo que sobran palabras peligrosas y ridículas como las de Ayuso: «La sociedad madrileña, ciudadanos de todos los rincones del mundo, especialmente de España, se han resistido a que les cambiaran su modelo de vida». Estas bobadas y el virus le han servido a fin de ganar en las urnas. ¿Personas que quieren ser libres por encima de todo? Libres para contagiarse por lo visto. Así está el panorama en aquella comunidad. En fin, adiós a la alarma, oficialmente, sin que la sensación de alarma haya desaparecido.