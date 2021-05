Me encanta pagar impuestos

Coincidirán conmigo en que el título de este suelto ya da una idea de la lucidez mental del autor, y nada descartable cualquier procaz adverbio descalificante, pero espero de su independiente criterio de lector que me den la oportunidad de explicarme.

De todos es sabido que solo hay dos cosas seguras en nuestro tránsito por la vida, y son la muerte y los impuestos, y como de la primera, la Mulana, ya se encarga el autor de moda, Manuel Avilés, que ha sido capaz de que la historia de España no se escriba cuando todos los coetáneos estemos muertos, sino que los que aún sobrevivimos entendamos que la historia se escribe todos los días, y cuanto antes conozcamos de ella por sus protagonistas menos riesgo existirá de que no sepamos que la sangría en el País Vasco durante décadas no era un tema de gudaris idealistas, sino de la resistencia del Estado ante conductas sanguinarias de unos pocos que causaron un gran daño a la sociedad y se lo hicieron a ellos mismos con largas estancias carcelarias, y qué decir de los asesinados y sus familias. Lean el libro de Avilés, De Prisiones, Putas y Pistolas, y conocerán en que momento ETA empezó a perder la batalla gracias a un ideólogo, Antonio Asunción, y un ejecutor anónimo, que no verdugo, Manuel Avilés.

Volviendo al título del artículo, hoy he ido con mi esposa a la Ciudad de la Luz, lugar precioso desde el que se vislumbra desde Alicante hasta Santa Pola en una foto solo conocida hasta ahora por los que la crearon, que tienen nombre y apellidos, y también por los que allí han podido trabajar en un breve período de tiempo, y ahora, gracias a la vacunación, por decenas de miles de ciudadanos anónimos que allí hemos entrado con nuestro SIP, y que desde el primer momento en que abandonamos el medio de transporte que nos allí llevó, solo encontramos orden nada imperativo, distancia voluntaria de los asistentes para evitar cualquier riesgo a terceros, y una cola nada desdeñable hasta poder acceder a la puerta de entrada del hangar.

Fue dar las 9:00 y la cola se convirtió en una hilera de orugas cual procesionaria, que, a toda velocidad, fue tragada por una amplia puerta en la que mujeres y hombres de verde nos iban dirigiendo con sagaz tino hacia un campo de futbol techado y subdividido en parcelas en los que los de Sanidad de verde tomaban nota del SIP y DNI, y antes de entrar a lo que íbamos, se nos consultó sobre posibles riesgos por dolencias previas por prevención. Tras ello, el pinchazo, indoloro, y sonrisas y amabilidad como si todavía estuviéramos de campaña en Madrid. El resto, quince minutos sentado, más sonrisas, aclaraciones sobre las dudas que aún pudieran existir, y a la calle. Baste decir que salí de mi casa en el centro de Alicante a las 8:35 y retorné a las 9:35. Organización impecable.

Por ello, borré de mi memoria el lugar que costó a las arcas públicas cerca de 500 millones de euros en obras faraónicas, impuestos tirados a la basura, para convertirlo en una nueva ciudad de mucha luz e ilusión para vencer a la pandemia, recuperar nuestra economía, y sobre todo, que los más desprotegidos encuentren la tutela definitiva que merece un estado de bienestar. Por ello me reafirmo en el título, si los impuestos están bien gestionados duele menos pagarlos, y en este caso, con gusto.