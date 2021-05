Menos mal que le di una oportunidad a El Sevilla. Por lo que fuere, el líder de Mojinos Escozíos no era santo de mi devoción. No me atraía. Lo que hizo que su sección en el programa Aruser@s, un formato diario de nada menos que 210 minutos, no entrase en mis prioridades.

Lo que son los amores y los desamores a primera vista. Pero hete aquí que allá por el programa 50 entré en vereda. Me senté a escucharle completamente desprejuiciado, y el flechazo fue fulminante. Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla», que en junio cumple los 51, me sedujo por la palabra, cómo no. Cada expresión, cada frase, cada titular es, para él, fuente de inspiración. En cada programa aborda tres temas de actualidad. Con tino, ironía, diciendo verdades como puños.

Esta semana, sin ir más lejos, no se le ha pasado por alto, tan cervecero él, el lanzamiento de una marca de cerveza por parte de la realeza británica.

A la hora de calificar sus virtudes le ha faltado tiempo que, si se hiciera algo así en nuestra monarquía, sería fría y rubia como Letizia. Cito de memoria. Porque la velocidad del Sevilla es proverbial. Y nunca da puntada sin hilo. Es una metralleta. Ni siquiera cesa su carga en las apostillas que emplea para enlazar asuntos.

Todas las mañanas, cuando faltan diez minutos para las diez, aparece él. Desde Mijas, la ciudad en que reside. O desde la ciudad donde tiene ese día un bolo. Por algo se jacta que debe ser estar en el ranking de quienes más pruebas PCR se ha hecho por cuestiones de movilidad. Está a punto de llegar a la que hace 40.

Llevamos 575 mañanas con El Sevilla. Y esperamos que vengan muchas más.