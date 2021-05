El caso Leguina ¿un test?

La verdad es que no acabo de creer que quieran echar del Partido Socialista a Joaquín Leguina. Aunque de unos años acá pueda no estar de acuerdo con bastantes de las cosas que dice él ha encarnado siempre una de las voces más libres (y más necesarias, pues) de ese partido, y también una de las más ilustradas. En el caso concreto de Madrid, no conozco a nadie del PSOE que encabezando la lista del partido haya hecho tanto por esa Comunidad desde que existe, empezando por haberle dado casi la existencia. Creo que en lugar de echarlo deberían crear una cátedra interna con su nombre para que explique a la militancia madrileña del PSOE qué hay que hacer allí para ganarse otra vez al electorado de la izquierda con un programa de veras socialista y a la vez de veras liberal. Si los estatutos piden que gente como él tenga que irse está clara la cosa, deben cambiar los estatutos.