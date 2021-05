La Vega Baja, objetivo prioritario de la Generalitat

Es difícil entender la actitud de un alcalde en permanente confrontación con quien dirige nuestra Comunidad autónoma con tanta puntería como equilibrio, si no es porque pretende algo más: la aprobación de los “suyos”, sobre todo ahora que la justicia le anda soplando en el cogote. Hace años que un tal Bascuñana hace equilibrios en el alambre y para ello no duda en utilizar una y otra vez a los oriolanos; los mete a todos en un mismo saco y los agita para tratar de conseguir sus propios intereses. Este hombre, que ya es una caricatura de sí mismo, deambula entre lo desagradecido y lo desleal en público, mientras se muestra como un pelota insuperable y servil en privado, por más que lo disfrace de educación. Hay cosas que ya no tienen arreglo ni con la edad.

Ximo Puig ha puesto a la Vega Baja en el foco de la gestión política del Consell durante toda la legislatura. Es verdad que las desgracias han colaborado, pero las respuestas no se han hecho esperar, como no podía ser de otro modo por parte del presidente de la Generalitat.

Con la DANA lo primero era ayudar a las personas, después reparar los daños cercanos, nuestros hogares y propiedades para tratar de dejarlo todo como estaba. Más de 100 millones de euros aportó ya la Generalitat de Puig y más de 150 millones están presupuestados este año para seguir impulsando nuestra Vega Baja hacia el futuro, aunque es difícil hablar de futuro a personas cuyo pasado las arrastra por lugares oscuros. El President ha dotado a nuestra comarca de un plan director invisible para los gobiernos de miopes que cegaron nuestra región durante un cuarto de siglo. Ninguna comarca en la Comunidad Valenciana tiene lo que nosotros tenemos ahora. Se llama acción política y toma de decisiones.

Y el PP no lo entiende. No le interesa. Quiere soluciones ¡ya! a lo que ni siquiera fueron capaces de ver desde el mejor balcón de la Comunidad Valenciana. El Plan Vega Renhace es una genialidad y se ha hecho con muchísima participación ciudadana. Es nuestro Plan de futuro, el de la Vega baja. Lloverá otra vez, vendrán DANAS y tormentas, pero el daño será menor y nos recuperaremos antes. Las soluciones a los problemas son la mezcla del trabajo, la previsión y la audacia política. Y las clases se las seguirá dando Ximo Puig al PP, de lunes a domingo, una legislatura tras otra.

La generosidad del Jefe del Consell es indiscutible. Un día tras otro sigue proponiendo soluciones para la comarca. Hace poco con el agua, con el trasvase Tajo-Segura del que ya ha dicho mil y una vez que es IRRENUNCIABLE, pero el PP sigue buscando gresca, pese a que la Generalitat ha puesto 37 recursos contra acciones del gobierno central. El gobierno valenciano ha promovido un manifiesto al que, con un trabajo infinito, se adhirieron los alcaldes del PP de la Vega Baja, pese a que algunos de ellos intentaron dinamitarlo ¡Que esto es un manifiesto!, les decíamos.

Hace unos días, en Orihuela (¡otra vez President! ¡Orihuela otra vez!) tuvo lugar la firma de un convenio entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Confederación Hidrográfica del Segura para evitar sanciones a los pueblos (promovidas por el PP) e iniciar una nueva etapa donde el río Segura en nuestra comarca esté cuidado y limpio.

La Vega Baja es lo que nos importa y por lo que hay que seguir en la pelea, con ella Rafal y todos los municipios. Mi pueblo no es nada sin la Vega a la vez que la Vega baja no es nada sin Rafal y así todos y cada uno de los 27. Somos Marca Vega Baja. Somos una comarca única y luchar por ella nos enriquece y nos hace fuerte a todos, aunque otros se pongan las orejeras y piensen solo en su bancal, su mula y su capaza.