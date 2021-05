Bulimia de series

Que existe una saturación de series de ficción es evidente. Los resultados que arrojan en la televisión en abierto nunca fueron tan cuestionables. Veamos datos concretos. La nueva temporada de Señoras del (H)ampa, que Telecinco presentó con ilusión después de los buenos réditos que le dio la primera, fue trasladada, visto el batacazo, a Cuatro. Y no sólo eso. Fue derecha a las madrugadas. También Cuatro ha sido el canal de Mediaset elegido para estrenar Caronte, una serie que hace pocos años habría debutado en su canal principal.

No le va mejor a La 1. Su emblema, Cuéntame cómo pasó, que vivió temporadas de gloria, decae año tras año hasta llegar al actual, en el que se ha instalado en unas cifras preocupantes. La caza. Tramuntana anduvo en números muy bajos y Estoy vivo no pasa del 5%. Cualquier canal comercial habría prescindido de ellas en horario de máxima audiencia.

La ficción turca es la que hace furor en las grandes cadenas. Pero es una moda que pasará, como pasaron otras. También las series venezolanas, mexicanas o brasileñas estuvieron en lo más alto.

Luego están las plataformas, donde las series tienen su razón de ser, porque viven de ellas. Pero una cosa es ser un contenedor de la ficción mundial y otra generar producción propia como si no hubiera un mañana.

Personalmente, no creo que a la racha de creaciones de qualité del tipo Libertad de Urbizu o La fortuna de Amenábar le quede mucho. No es que no haya tiempo para verlo todo. Es que pronto no habrá quién pueda asumir proyectos con tanta alegría y tan escasos beneficios. Que el grifo se cerrará es seguro. La incógnita es cuándo.