Sin todo el encanto

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

De Ger Thijs. Reparto: Isabel Ordaz y

Santiago Molero. Dirección: María Ruiz

La temática de los encuentros fugaces constituye una de esas fuentes inspiradoras a las que recurren a veces los vehículos de expresión literaria, teatral o cinematográfica. Claro ejemplo es la sencilla obra presenciada en el Principal, «El beso» (2011), del holandés Ger Thijs, en la que dos personajes casados se conocen. Tras el difícil principio, tienen buena conexión, vuelven a chocar otra vez y nace una confianza que es un bálsamo, un apoyo mutuo y efímero en una situación difícil. Caminan por una ruta circular y campestre en otoño. Hay un banco. Ella se dirige al hospital y él dice que es humorista. Son Isabel Ordaz y Santiago Molero. Con insuficiente volumen de voz en este caso, la actriz tiene capacidad demostrada y tendencia hacia la afectación y el sentimentalismo, y al actor le vemos más auténtico, con una mayor frescura en esta relación que no desprende todo el encanto deseable. Dan algunas vueltas y siempre están en el mismo lugar. Dialogan en una tragicomedia con dolor e ironía, y se destapan intimidades pensando que no volverán a verse. Pudo ser un monólogo, inspirándose el autor en un caso real, pero se instauró un diálogo sobre la soledad, los miedos, las frustraciones, el destino, el amor y la necesidad de compartir, de ser felices, hechos que se dosifican pausadamente en la obra dirigida por María Ruiz. El interés verbal es relativo. Sube y baja. Ciertas descripciones o reflexiones valen. Los pasajes y los papeles están algo forzados en una ambientación poética. Y fluye el contenido sin que nos involucre plenamente. Cada uno cambia a través de ese intenso encuentro. En la travesía navega el sentido del humor como mecanismo de supervivencia. Brota el drama, y las ensoñaciones, en determinados instantes, amplifican el sentido de la teatralidad. Los no muy numerosos espectadores valoraron favorablemente la tarea de los dos actores. Recordamos a Isabel Ordaz en «He nacido para verte sonreír» con el sensible papel de esta gran actriz. Una pieza que visitó el Teatre Arniches en mayo de 2018.