Hablemos de creencias

Amanecer de los tiempos. El homo sapiens sapiens mira su entorno, levanta la vista hacia el cielo y se pregunta: “¿Quién soy?” “¿De dónde vengo?” “¿Adónde voy?” Y observa, preocupado, que todos los seres vivos, incluido él, acaban en una muerte que los devuelve al polvo.

Quizá tardara alguna generación, aunque no muchas, en espera de ese chispazo que la configuró: Y nació la primera creencia en lo no observable. En poco tiempo más se sistematizó en un cuerpo doctrinal con leyendas, mitos, obligaciones y un catálogo de premios y castigos. Y luego llegaron los profesionales.

La Humanidad ha visto como surgieron decenas de religiones, primero con un dios encargado de cada negociado; luego monoteístas, que son las que han perdurado y seducido a miles de millones de humanos.

Pero actualmente vivimos una especie de secularización que nos aleja de los principios etéreos que sustentan las religiones. O eso parece, al menos. Porque en los últimos tiempos estamos asistiendo a la proliferación de creencias cuanto menos curiosas. Si no, juzguen ustedes.

¿No han oído hablar de la iglesia maradoniana? Sus acólitos veneran al futbolista como a un dios, con ritos y ceremonial al uso.

Pero hablando de personajes, el desaparecido Duque de Edimburgo también es considerado una deidad por algunos, y tiene su correspondiente iglesia. En la isla de Tanna, en Vanuatu, se le rinden honores como a un dios. Parece que todo arranca de una leyenda sobre "el hijo de piel pálida del espíritu de la montaña, que se casaría con una mujer poderosa". Una visita de la pareja real a la isla en los años 70 encendió la llama de adoración hacia el personaje.

La iglesia de la Eutanasia fue fundada en Boston por la "reverenda" Chris Korda y su lema más famoso es "Salva al planeta, suicídate". Aunque no parece que sus fundadores hayan comenzado con la salvación planetaria. Su principal mandamiento es "No procrearás", y sus cuatro pilares el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía. Sin comentarios.

No acaba aquí la fiesta, no. El Pastafarismo (o religión del Monstruo del Espagueti Volador) surgió en 1999 cuando algunos grupos fundamentalistas cristianos insistieron en que debía comenzarse a enseñarse el creacionismo en los colegios públicos, como punto de vista alternativo al evolucionismo. En 2005, un hombre llamado Bobby Henderson propuso que se enseñara en los colegios una tercera 'teoría' alternativa a la Teoría de la evolución: el pastafarismo. La idea es que el Universo lo habría creado una especie de bola gigante de espagueti con albóndigas voladora.

El tal Henderson confesó más adelante que aquello surgió como un divertimento (¿?) pero fue creciendo y creciendo, se redactó una especie de evangelio e incluso en algunos países como Nueva Zelanda ya se ha realizado la primera boda pastafari. En 2016, la Cámara de Comercio holandesa reconoció de forma oficial la religión del Monstruo de Espagueti Volador.

Algo más serio es el “cosmismo” ruso. Defiende es que no estamos solos en el universo y que no somos la civilización más avanzada y sugiere que la humanidad no debe conformarse con los límites de nuestro planeta, porque solo el cosmos satisfará los anhelos de los humanos.

Un tal Rael fundó el movimiento raeliano, asegurando haber sido abducido por extraterrestres y defendiendo que no estamos solos en el universo. Ha hecho fortuna en Corea del Sur y sugiere la clonación de humanos.

La filosofía del transhumanismo pone en el altar a la ciencia y a la tecnología y se sirve del supuesto de que habrá un momento en la historia en el que las personas podrán migrar su conciencia a una máquina y descargarla en otro cuerpo. Es una nueva idea de salvación: el cuerpo como algo desechable y la mente, la nueva alma, como lo eterno. Los ceros y unos y la inteligencia artificial en el centro como un nuevo Dios.

Y hay más, bastantes más, aunque muy minoritarias.

Quizá la pregunta adecuada sea “¿Por qué?”

Y la respuesta es, sin duda, porque el ser humano necesita creer en algo, trascender. Y a veces la búsqueda de respuestas lleva a soluciones cuando menos heterodoxas.

Aunque quizá no haga falta buscar demasiado lejos. Con volver la vista hacia dentro del propio individuo encontraremos lo más valioso de la naturaleza, de la creación: Aquello que algunas religiones han bautizado, quizá acertadamente, como alma.