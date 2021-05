El palacio de congresos y el Puerto

Por eso, en esa historia de renuncias que es la quimera del Palacio, fiera de alcaldes, alimento de fervorosos artículistas y primorosas maquetas, se debería empezar por analizar la causa de los fracasos. Ese relato sería revelador y pondría en evidencia la insoportable levedad de muchas afirmaciones hechas con la fuerza de nuestros demonios familiares, sean turismo, especulación o agravio comparativo. Propongo una hipótesis: el Palacio era innecesario -otra blasfemia en mi currículum de aguafiestas ciudadano-. Pero déjeseme que argumente. Innecesario porque más allá de la intención nunca hubo, que recuerde, planificación estratégica de los usos concretos del aparato. Porque el propósito nunca se ató a un diseño amplio del futuro económico alicantino, de sus prioridades y plausible evolución. Porque lo mismo no es cierto que en una ciudad turística toda acumulación de atractores dé como resultado una armonía que incremente los beneficios acumulados por las visitas. Por ejemplo: un turismo dedicado a promover vómitos en despedidas de solterías y un Congreso de Medicina Digestiva no deben coincidir. La construcción y sostenibilidad del Palacio deberá pasar por un compromiso activo de élites económicas y de políticos capaces de diferir los beneficios en el largo plazo: eso no se conoce en Alicante, ciudad de efímeros records. Y es que el Palacio no atraerá Congresos: los Congresos los atrae la limpieza ciudadana, buenas comunicaciones, programa cultural, respeto por el patrimonio histórico, etc.

Mucho aprendí sobre cómo mirar una ciudad del añorado José Miguel Iribas, urbanista de prestigio internacional y mucho más. Siempre sostuvo que Alicante no necesitaba Palacio, rentable sólo en poquísimas ciudades. No me atrevo a invocarle, pero me temo que los tiempos han virado en contra de nuevos Palacios. Hubo una época en que en Extremadura se planificaron una decena -me lo contó una Consejera de aquella Comunidad- y me da que ninguno opera como tal. Y algunos de los Palacios españoles -Madrid y Barcelona- están entre los mejor posicionados del mundo, entre otras cosas porque acogen eventos que aquí no cabrían (Ferias). En la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) hay registrados 32: una competencia aguda. APCE impone unos requisitos para considerar un complejo como Palacio de Congresos: A) Auditórium con capacidad para acoger todos los participantes en una reunión o los que el organizador estime necesario. B) Salas de apoyo, de diferentes tamaños. C) Áreas para exposiciones comerciales que puedan ilustrar la reunión. D) Despachos y recepción. E) Medios audiovisuales y de traducción simultánea. F) Instalaciones de restauración. G) Sala de prensa, VIPs, etc. Supongo que en el proyecto actual se habrá tenido en cuenta todo esto. Por ver si cabe y cuánto cuesta, más que nada.

La ocupación de los Palacios de APCE ha variado en los últimos años, en 2007 alcanzó un número elevado, pero a raíz de la crisis eventos y asistentes descendieron mucho, aunque hubo un repunte en 2017 -último año con estadísticas en la web-. Pero la mayor cifra de asistentes se atribuía a público de conciertos y no a Congresos. No sabemos qué sucederá con el ambiente post-pandemia ni con los procesos de teletrabajo y digitalización. No quiero ser pesimista, pero sí advertir sobre algo esencial: la sostenibilidad económica del proyecto. He leído razonados argumentos favorables que citan la bondad del lugar -como otras veces en que se empezó el Palacio por el tejado-, la voluntad de que se parezca a la ópera de Oslo y, por supuesto, que reforzará el turismo. Lo que no he leído en ningún momento es nada sobre el proyecto económico: cuánto costará la construcción y el mantenimiento, la demanda potencial de servicios y los retornos económicos a la ciudad. Esta es la clave y lo demás adornos. Porque un Palacio de Congresos es como una fábrica: o da beneficios o incrementa el déficit de la empresa. Es precisa la inversión pública, pero si el Palacio fuera tendencial y gravemente deficitario, las deudas se detraerían de otras partidas necesarias y, en esta época, más urgentes. Lo que no podemos es empezar el proyecto a ciegas, socializando pérdidas para el beneficio de pocos. (Esta semana el Palacio de Valencia ha pedido 3’5 millones de euros a las instituciones). Si usamos así las ayudas europeas acabaremos mal y desacreditados.

O sea, que reservo mi opinión. Así deberían hacer los implicados hasta que alguien -¿quién?- mostrara un proyecto viable. No obstante, no muestro una total negativa. La idea tiene virtualidades: puede generar empleo en el sector de la construcción y es positivo ver ahora a todas las instituciones unidas. Y puede ser bueno desde una reflexión final: mejor esto que otra actividad fabril o insalubre en el Puerto. Hagámonos el ánimo: si el Palacio y sus anexos se hicieran en el Puerto éste debería renunciar a imaginarse como tal estructura portuaria. La historia le ha superado. Culminaría un largo proceso de adaptación a nuevas demandas que poco tienen que ver con actividades comerciales -insisto: salvo algunas piezas rentables que deben salvarse si no contaminan-. Si así fuera, el Palacio debe ser ocasión para una ordenación de usos valiente, renovada y planificada, que establezca vínculos entre edificaciones para empresas innovadoras, acciones turísticas, deportivas y culturales. Sin que renuncie a incidir en el diseño global de la fachada marítima y a una nueva integración con la ciudad. Comenzando por liberar la dársena de su parking de yates.

Consulta las últimas noticias sobre el palacio de congresos en Alicante