Todo libertad

No les escondo mi sorpresa al escuchar a la presidenta madrileña decir que ella, tras el trabajo se puede ir a tomar cañas o a la discoteca o a donde le de la gana, pues en Madrid hay libertad, lo que me llevó a escuchar el eco de estas palabras en otras comunidades gobernadas por la derecha del PP y, me pregunto: ¿no es algo irresponsable que un dirigente político de primer nivel arengue sobre la relajación de las medidas pandémicas, cuando los virólogos advierten sobre el riesgo de relajación? ¿Qué dirección puede tomar la pandemia este verano ante tanto desmadre y relajación? Cada día observamos en qué se está convirtiendo el final del estado de alarma, con tanto desalmado, inconsciente, loco con ganas de volver a desmadrarse, estúpidos con ansia de notoriedad, embriagándose de alcohol y mofándose del miedo que el resto de españoles tenemos pegado al cuerpo. De seguir así, igual nos cargamos el verano; inconscientes, egoístas.