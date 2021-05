Ganas de normalidad

El viernes por la tarde empezaron a llegar los comentarios a los grupos de whatsapp. -«¡Ya me ha llegado! Me vacunan el 17 en Ciudad de la Luz, a las 14:46, con Moderna». -«¡A mí me acaba de llegar! El 17 también y a mi mujer el mismo día. Los dos con Moderna». Y ya el sábado fue el envío masivo de Sanidad de los SMS a buena parte de mis amigos y compañeros de trabajo, los de mi generación, los baby boomers, el grupo de edad más numeroso de nuestro país.

La mayoría con Moderna, algunos con Pfizer. Unos, a alguno de los centros de vacunación habilitados por los ayuntamientos; la mayoría a los vacunódromos de Ciudad de la Luz e IFA (el de Alicante abierto por fin toda la semana). Eso sí, todos con ganas, con muchas ganas, de que la vacunación masiva nos devuelva poco a poco la normalidad y podamos pasar página lo antes posible. Los nacidos en los años 60 en España dicen que son personas que apuestan por el trabajo estable, que vivieron los estertores de una dictadura y una transición democrática.

Personas que en su mayoría han trabajado duro para tener lo que tienen y que lo que más les preocupa a estas alturas es el futuro de sus hijos e hijas, un mañana comprometido por las crisis económicas, el cambio climático y ahora una pandemia de consecuencias aún inciertas. Una generación que también tiene ganas de volver a salir por ahí sin restricciones -aunque no estén en edad de botellones-, de viajar, de llegar a casa de madrugada o de volver a ponerse delante de una banda de música y disfrutar de lo que más nos gusta, compartir la vida con los demás.

Por eso aguardamos ya con ganas esas Hogueras, esos Moros y Cristianos, ese Misteri y esas fiestas populares a las que habrá que esperar todavía un poco más, pero que volverán con fuerza renovada en 2022.