Cuando la libertad mata

La palabra libertad está de moda, gracias al lema electoral de la candidata Ayuso que tuvo una gran acogida por la mayoría de los votantes. Se usó contra el comunismo como si se estuviera en plena Guerra Fría pero hoy la Unión Soviética no existe, Rusia es un agresivo estado capitalista y China más aún y dicho sea de paso en ninguno de estos gigantescos países hubo nunca comunismo, pero la propaganda fabrica milagros.

El invento se descontroló, una parte de la población consideró, tradujo lo del comunismo con el fin de la pandemia. El fin del tan denostado estado de alarma se celebró en toda España con una alegría extraordinaria como si se hubiera logrado la copa mundial de futbol. El éxito de las vacunas contra la pandemia no mereció tanta manifestación y como todo en la vida nada es gratis, en unos días se cosechará tanta euforia y no fueron sólo jóvenes, muchos adultos no faltaron a la cita.

En cien días se estima que la pandemia estará contenida, menos infestados, menos ingresos hospitalarios, menos muertos, pero el virus seguirá presente con todas sus variantes. Habrá que seguir usando las incómodas mascarillas y mantener esa distancia tan dolorosa. Y no olvidar que los botellones no tienen nada que ver con el toque de queda, están prohibidos desde hace años.

La libertad tradicionalmente se asocia a la vigencia de los derechos humanos y al respeto de las leyes y así funcionan las sociedades democráticas. La libertad no tiene nada que ver con hacer cada uno lo que le dé la gana, aunque perjudique al próximo, aunque mate al próximo. Nada es perfecto, en Atenas cuna de la democracia no votaban las mujeres, los esclavos y los que viviendo en ella habían nacido en otro lugar, pero así empezó la democracia de la que hoy disfrutamos y no se valora como merece. Esta vez libertad significa muerte y no sólo pasa en España. Un nuevo negacionismo, este no niega la existencia del virus pero se le ignora, jugando a la ruleta rusa.