Sánchez y la ley. Un problema

El problema de la política es la política misma cuando se aleja de su entendimiento como el arte del buen gobierno. Política y políticos, cuando se conjuga una forma de ejercer aquella que antepone lo ya comúnmente llamado “político” al bien común, son un coctel peligroso para la democracia. Y no es el sistema el que falla, sino sus actores.

Si a ello se une la proliferación de profesionales de dicho oficio, los que nacen, viven y mueren en un partido (o partidos), que carecen de profesión fuera de ese mundo cerrado y que la ambición, incluso legítima, marca su devenir y futuro, se entenderán el déficit del sistema y la desprotección de la ciudadanía ante una suerte de oligarquía representada por los aparatos de cada formación.

Lo primero que valora un “político” ante cualquier decisión es lo que interesa a sí mismo y a su partido, la estrategia, la adhesión y la exclusión de los infieles y críticos. Y luego, en segundo lugar, lo que conviene al interés general. Por este orden. De ahí que vivamos en una permanente campaña electoral.

Se entiende, pues, que en momentos de pandemia pocos quieran asumir las obligaciones propias de la situación y que jueguen con los dados marcados si pueden hacerlo. Lo primero es captar votantes y lo secundario, hacer lo debido.

Y así, la lectura que se hace de la ley que regula el estado de alarma y que se ha propagado a una velocidad propiciada por todos, sin leerla detenidamente, es un ejemplo de la capacidad de la “política” de torcer las cosas favoreciendo lo prioritario para sus actores y haciendo sucumbir a todos en sus tácticas. Establece el art. 5 de dicha norma, que los presidentes de las CCAA podrán solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio cuando “exclusivamente” y repito, exclusivamente, los motivos que la justifican afecten a todo o parte del mismo. Es decir, si la causa de la alarma es local, los presidentes estarán legitimados para solicitar al Gobierno su adopción; pero, si es más general, la competencia corresponde al Gobierno y los presidentes, aunque puedan pedirla extraoficialmente, no están legitimados para hacerlo legalmente, no son competentes. Y es evidente que una pandemia global no responde a un hecho particular, como podría ser una catástrofe natural localizada. De puro sentido común la ley.

Porque, una cosa es que el hecho que justifica la alarma se produzca en un lugar determinado y otra, bien distinta, que cada autoridad local decida afrontarla de forma diferente atendiendo a sus propios criterios, discrecionales y tampoco coincidentes como hemos visto todos. Precisamente, para evitar estas contradicciones, fruto de apreciaciones políticas, es por lo que la ley diferencia entre un caso y otro y atiende a la necesidad de respuesta ante el caso, general o local. El caos, pues, no es consecuencia de la ley, sino del uso que se ha hecho de ella por un gobierno absentista y escasamente vinculado por la legalidad vigente. Sánchez, por razones electorales, se ha puesto de perfil y ha derivado en cada Comunidad sus propias responsabilidades. Y no ha dudado para ello en imponer una interpretación de la ley, incorrecta, pero que ha calado y se repite a modo de arma arrojadiza para derivar culpas en quien, a su vez, tampoco está dispuesto a poner la cara.

Ya estamos viendo el resultado de este esperpento. Y que los tribunales, ante las dispares peticiones de cada Comunidad Autónoma, resuelven sobre la base de una ley deficiente y la interpretación de la proporcionalidad, demostradamente subjetiva. El TS tomará una decisión que no es fácil y que no entrará en el espinoso asunto del toque de queda, que no se le ha planteado, pero que marcará el futuro y que obligará, esta vez sí esperamos, al gobierno a algo tan simple como promover una legislación sanitaria adecuada que se ha negado a avanzar sólo y exclusivamente porque se la había pedido el PP.

Hay muchas cosas de esta pandemia que eran inevitables y que, debemos entender, obligaron a todos los que debían afrontarla a improvisar, a actuar como bien entendían. Y hay que ser comprensivos y rechazar a los que ofrecen soluciones perfectas e inexistentes. El reconocimiento a todos ellos es obligado, a pesar de los errores. Pero, otras son simples consecuencias de la política más elemental y éstas no son disculpables. La prudencia nunca será criticable, a pesar de las molestias que cause. La necesaria preservación de la economía es una obligación elemental. El término medio es la solución, pero para eso hacen falta moderación y sentido común. Y responsabilidad. Y anteponer lo correcto a lo particular.

No son estos los mejores tiempos y la clase política ha perdido una oportunidad única de reivindicarse como solución, no como problema. El espectáculo ha mostrado lo peor de una forma de hacer política que merma la autoridad moral de un sistema que requiere de personas a la altura de sus responsabilidades. Las hay, pero pocas y muchas veces silenciadas. Ese juego no lo soporta cualquiera.