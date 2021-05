¿Sorpasso de La Sexta a La 1?

Es cuestión de tiempo. De meses. Tal vez de semanas. Si atendemos a los índices de audiencia, la tendencia está clara. La Sexta dará el sorpasso a La 1 y se convertirá en la tercera cadena más vista. La 1 carece de programación en el prime time de los viernes, los sábados y los domingos, que completa con un cine estadounidense que tampoco suele darle demasiadas alegrías, salvo en el caso de La película de la semana dominical, pagada a golpe de talonario, cuya emisión carece de sentido en una televisión pública.

Las cifras de audiencia en declive podrían activar varias propuestas que hasta ahora no han sido más que rumores. Por un lado, que TVE se retire del tablero de la medición de las audiencias. Mientras las cadenas impares han sido ganadoras absolutas del ranking nadie había dudado sobre la permanencia en estas mediciones, pero ahora que se ve muy cercana la posibilidad de que La 1 sea la cuarta clasificada (y a poco que José Manuel Pérez Tornero modifique la programación y le quite el sello «casquivano», todavía más) exhibirse en la tabla como perdedor puede no tener sentido.

Salvo que regrese la publicidad, y ahí se abre otro frente. Algunos trabajadores pusieron el grito en el cielo cuando en 2010 el gobierno socialista eliminó los ingresos publicitarios de la televisión pública. Presagiando que el presupuesto no daría para cubrir todos los gastos. Ahora hay voces críticas que reclaman la vuelta a la publicidad. En ese caso sí que tendría sentido la medición de audiencias, y el sentido de la competitividad. Sea como fuere, La 1 se enfrenta a un sorpasso histórico: el de la primera cadena par que le adelanta por la izquierda.