Antes que nada, Franco Battiato demostró que el italiano es un idioma muy sencillo para los españoles, a condición de que no intenten aprenderlo. El artista siciliano sirvió un cóctel imbatible no solo en las músicas, de la ópera al rock progresivo, sino sobre todo en las letras equívocas donde alude a su «racismo». Estaba convencido del retorno de la barbarie, porque “volverá la moda de los vikingos,/ volveremos a vivir como bárbaros,/Friedrich Nietzsche era vegetariano”. Incluso en los fragmentos decisivos introduce el estrambote del filósofo que se olvida de todo lo que ha aprendido sobre la esencia humana, cuando no consigue abrir el frasco de la mermelada. O cuando lo abandona su mujer.