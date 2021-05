No se conciben unas Fallas sin Fallas. Pero sí se podrían celebrar unas Hogueras sin Hogueras. Me explico. El debate está ahí para quien lo quiera escuchar. Los que saben mucho de la Festa alicantina presagian desde hace tiempo que el monumento va perdiendo enteros. A la par que lo gana ‘el bellezeo’. Belleas para arriba y belleas para abajo. En 2021 no va a haber Fiestas de Fogueres oficiales. No habrá plantá y no habrá cremá. Pero no van a faltar Galas de Belleas por todas partes, Elecciones y Proclamaciones. Escritas en mayúsculas.