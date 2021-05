No es el alcohol ni la droga, es el machismo

No es la droga. No es el alcohol. No son los problemas económicos. No es una crisis de pareja. No es por una discusión. No es que esté en paro, ni siquiera que lleve años sin encontrar un empleo. No son los celos. No es que la comida estaba fría o muy caliente. Es el machismo: eso es lo que mueve a un hombre que mata a una mujer porque la considera suya o de nadie; mucho menos de ella misma.