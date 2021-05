¡Que alguien me diga qué debo hacer con mi segunda dosis de vacuna!

La reciente resolución del Gobierno de poner la segunda dosis de Pfizer, en vez de continuar con la misma vacuna, se basa en un pequeño ensayo clínico (CombiVacs) que ha llevado a cabo el Instituto de Salud Carlos III, cuyo diseño en ningún momento permite concluir la eficacia y seguridad de combinar dosis de diferentes vacunas. Para poder hablar de eficacia y seguridad, lo lógico sería haber llevado a cabo un ensayo clínico en condiciones, con un número suficiente de pacientes, con un diseño adecuado, en el que se comparasen los grupos de pacientes que han recibido las dos dosis de la misma vacuna, con los grupos que han recibido las pautas combinadas, preferiblemente sin que ni el paciente ni el médico tuviesen conocimiento de la pauta administrada en cada caso concreto (doble ciego), salvo a la conclusión del estudio; y, a ser posible, incluyendo no sólo las vacunas de AZ y Pfizer, sino también el resto de vacunas ya disponibles en el mercado. En cualquier caso, estarán de acuerdo conmigo en que más bien se trataría de diseñar un ensayo a corto/medio plazo para poder concluir si, ante posibles problemas de logística futuros relacionados con el suministro o la disponibilidad de cualquiera de las vacunas, podemos combinarlas manteniendo su eficacia y seguridad. Digamos que la importancia de los resultados que de dicho ensayo pudieran derivarse, es tan trascendente que el sentido común y la ciencia nos obligan a no correr. En definitiva, debería haber sido algo parecido a lo que se está haciendo en el Reino Unido con el ensayo ComCOV que, aunque aún sigue en marcha, recientemente ha publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, un avance sobre los resultados obtenidos en el parámetro de seguridad hasta el momento. En dicha publicación se notifica un incremento de en torno a un 25% en el porcentaje de pacientes que experimentan efectos secundarios a nivel local y sistémico, tras recibir la pauta combinada de AZ-Pfizer; si bien es cierto que fueron similares a los ya descritos hasta el momento con las pautas habituales de administración, no entrañando en principio una mayor gravedad, también lo es que se asociaron a un mayor consumo de paracetamol post-vacunación. No obstante, hay que tener en cuenta que la muestra analizada es todavía pequeña, por lo que aún es muy pronto para poder sacar conclusiones definitivas al respecto. Por otro lado, la mayor parte de los pacientes analizados corresponde a grupos de edad más avanzada (mayores de 55), cuyo sistema inmunitario, a priori, puede mostrar una menor reactividad, por lo que no es descartable que dichos efectos puedan incrementarse en los grupos de edades más reducidas.

Con respecto al ensayo del Carlos III, a mi juicio, adolece de varias lagunas que han de ser tenidas en cuenta. Tal y como está diseñado, digamos que tenía el éxito prácticamente asegurado, dado que lo único que demuestra es algo que ya sabíamos, y es que la vacuna de Pfizer es inmunógena o, dicho de otro modo, es capaz de incrementar la respuesta de anticuerpos frente al virus; es más, si en lugar de la segunda dosis de Pfizer hubiésemos administrado una segunda dosis de la vacuna Moderna o Jansen, probablemente el resultado hubiera sido el mismo. Por otro lado, la ausencia de un grupo control adecuado, así como el escaso número de pacientes incluido (en realidad unos 400, que son los únicos que han recibido la dosis de Pfizer; los otros 200 solo recibieron la primera dosis de AZ), no permiten en ningún caso sacar conclusiones tan firmes como para recomendar (o quizás debería decir obligar) su uso a la población. Y digo “obligar”, porque al parecer, si bien aparentemente se ha conseguido que el ciudadano pueda elegir, resulta que si no elige la opción adecuada (es decir, la propuesta por el Gobierno), tiene que firmar un Consentimiento Informado responsabilizándose de cualquier efecto secundario que le pueda acontecer. En este sentido, yo le preguntaría a la Ministra de Sanidad si considera que la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la O.M.S y casi una veintena de Sociedades Científicas del país, que defienden por activa y por pasiva continuar administrando la misma vacuna en la segunda dosis (lo pueden decir más alto, pero no más claro), no son suficiente aval como para que el ciudadano pueda elegir libremente esa opción, sin renunciar a los mismos derechos que los que opten por la pauta combinada. Me parece un nuevo despropósito de la Administración Sanitaria en la gestión de esta pandemia. Uno más que, en esta ocasión, no sólo está sirviendo para angustiar a casi dos millones y medio de personas que ya recibieron la primera dosis de AZ, sino también para angustiar a todos aquellos que aún no están vacunados, al pensar en las incertidumbres que les esperan si finalmente les toca vacunarse con AZ. ¿Deberán firmar igualmente el Consentimiento Informado?

Para concluir, si me preguntan cómo Inmunólogo cuál les recomiendo, les diré que coincido plenamente con la opinión de los Organismos Científicos y Sanitarios anteriormente mencionados, y con la de la Sociedad Española de Inmunología, a la que tengo el orgullo de pertenecer desde hace 30 años. Por tanto, y por si todavía no ha quedado claro, primera y segunda dosis de AZ. Y si pueden no obligarles a firmar el Consentimiento Informado, mejor. Por favor, ¡seamos serios!

(*) José Miguel Sempere es Catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante y presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología