Esta noche comienzan los «play-off» de ascenso a la Liga Endesa. Ocho equipos se disputan una única plaza para competir en ACB la próxima temporada. Es como los juegos del hambre, pero en baloncesto. Si recuerdan las películas o han leído la trilogía de Suzanne Collins, rápidamente visualizan a doce parejas de distintos distritos de la nación de Panem, convertidos en tributos, que pelean a muerte hasta que queda un único superviviente, para espectáculo del público.

Una historia similar a la del laberinto del Minotauro, en la que se sacrificaba a siete hombres y siete mujeres en Creta para alimentar a la bestia. Sí, aquello que acabó con lo del hilo de Ariadna y Teseo matando al bicho. En este caso, la heroína es Katniss Everdeen, del distrito 12, una chica de prodigiosa puntería, sagaz, fuerte, decidida y peligrosísima con el arco. En la lucha por la supervivencia en el bosque, los tributos eligen armas y enseres para dar comienzo a una encarnizada persecución y matanza de la que no es fácil escapar. Nuestra protagonista es herida, asediada, engañada, subestimada, atacada sin piedad… pero su inteligencia y pericia consiguen salvar su vida y la de su compañero de distrito, dejando un reguero de bajas por el camino.

Algo similar serán las cuatro próximas semanas. Unos juegos del hambre para eliminar, ronda tras ronda al mejor de tres partidos, a siete de los equipos que han hecho méritos para jugar los «play-off.» Covirán Granada, nuestra bestia negra, se ha clasificado en primer lugar y dispondrá de la ventaja de campo durante toda la eliminatoria… si es que consigue eliminar al Real Murcia, el último en incorporarse a esta lucha tras vencer in extremis en la liguilla del grupo de descenso, y que podría dar la sorpresa.

Río Breogán, campeón de la Copa Princesa, también tiene el factor cancha a su favor para pelear contra Palmer Alma Mediterránea Palma. De este duelo saldrá el rival que disputará las semifinales contra un equipo de la Comunitat Valenciana: TAU Castelló y HLA Alicante se enfrentan mañana en Castellón en el primer partido de la serie, que traerá el duelo al Pedro Ferrándiz el próximo miércoles. El TAU parte como favorito al haberse colocado en la parte alta de la LEB Oro, mientras que el Lucentum irá sin la presión de jugar en casa y con mucho que ganar, forzando al límite la plantilla para arañar todos los puntos posibles y decantar la balanza hacia este lado.

Regresar a casa con una victoria nos pondría pie y medio en las semifinales. Los otros dos equipos que disputarán los playoff son del grupo del Oeste: Leyma Coruña y Liberbank Oviedo Baloncesto, que abren las series esta noche en tierras gallegas para empezar el arduo camino hasta la Liga Endesa. Las eliminatorias son a tres partidos y puede pasar de todo. Los hombres de Rivero no están en su mejor momento de forma, pero la motivación es máxima. El entrenador no pierde ocasión de decirlo: aquí competimos siempre, porque querer, queremos siempre. Bajo la inspiración de Katniss Everdeen, solo me resta decirles: ¡que comiencen los juegos del hambre y que la suerte esté siempre de nuestra parte!