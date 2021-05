Cóctel de vacunas

El debate sobre qué hacer con esos miles de inmunizados parcialmente oscila entre los que pretenden mezclar inyectables de diferentes farmacéuticas, como si de un cóctel se tratara, hasta los que preferían quedarse como estaban. Y hete aquí que un estudio elaborado por el Instituto Carlos III, con solo unos cientos de casos cuando lo habitual son miles y miles, asevera que es perfectamente compatible la combinación con Pfizer.

Cómo será la polémica que nuestras autoridades sanitarias se han apresurado a declarar que quien quiera recibir la pauta completa con el laboratorio anglosueco lo podrá solicitar, pero tendrá que firmar un consentimiento informado. O sea que, si a mí me han vacunado con AstraZeneca porque las autoridades sanitarias así lo han decretado, sin opción a elegir, y yo he aceptado voluntariamente sin rubricar ninguna autorización, con el aval de la Agencia Europea del Medicamento, para completar la inmunización en 16 semanas, ¿ahora debo primero pedirlo, como si de un favor se tratase cuando esa es la pauta a seguir, y después responsabilizarme por escrito para eximir de cualquier consecuencia no sé muy bien a quién, supongo que a quienes toman las decisiones?

Pero, si sigo a pies juntillas la decisión de nuestros responsables médicos, no debo entregarles autorización alguna para la práctica inmunológica de combinar dos fármacos, sin conocer a ciencia cierta a qué efectos secundarios estoy expuesto. No doy crédito. El absurdo alcanza ya cotas que empiezan a ser insuperables y jurídicamente insostenibles.