Esta sí es Mónica Oltra

Hace unos días dije que la vicepresidenta se había convertido en la mala del cuento. Su comentario sobre el cambio de hora en el toque de queda no fue afortunado, por gratuito. Era el último episodio de un periodo aciago, de muchos meses, en los que Mónica no ha sido la de siempre, sino una política desdibujada que no acababa de encontrarse a sí misma. Pero igual que el otro día dije una cosa, hoy digo otra: el jueves, en las Cortes, defendiendo con pasión el trasvase y a los agricultores de Alicante, fue la Mónica Oltra de otro tiempo, la que labró una leyenda.