Ellos somos nosotros

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

Texto y dirección: Pablo Rosal

Reparto: Luis Bermejo y Malena Alterio

Producción: Teatro del Barrio

El lenguaje ilógico, la frase corta, incoherente o incompleta y la incomunicación en las relaciones humanas y los angustiosos silencios son algunas de las constantes del teatro del absurdo, que en esta obra aparecen entre ella y él, los dos únicos personajes de «Los que hablan» (2015), la pieza que acabamos de ver en el Arniches. Una invitación al acto de hablar en la que, paradójicamente, se asiste a la imposibilidad del diálogo con una visión absurda de la existencia. Son palpables las huellas de Ionesco y Beckett.

La palabra inútil, la desesperanza y la impotencia de los seres humanos para controlar su propio destino conducen a la soledad y a la desintegración de las personas y las cosas. Por tanto, angustia existencial y un mundo inestable, irracional y frágil. Una pieza desnuda, de «teatro mínimo», con texto y dirección de Pablo Rosal, donde no ocurre nada y que interpretan Luis Bermejo y Malena Alterio.

Esto exige actores con gran poder de convicción e innata capacidad tragicómica sin pasarse de la raya, a fin de que la surrealista situación no decaiga ni sea indigerible. Es más difícil de lo que parece. Bermejo detenta más carácter y solidez. De todos modos, esta producción de Teatro del Barrio consigue lo que se propone. No aspira a despertar una opinión en el público o a ser un reflejo de la realidad. Ambas circunstancias, sin embargo, inciden e invitan a replantearse ciertas cuestiones al espectador.

El abismo en el que están y la presión de las normas sociales se manifiestan. Y la investigación del lenguaje. El autor no busca la ficción basada en el conflicto. Hablan por hablar aunque no sirva para nada o solo para entretenerse. No saben qué decir y juegan a ser otros. Estas variaciones teatrales, rítmicas e interpretativas quieren superar la uniformidad, pero la saturación transcurre progresivamente.

Sentados casi todo el tiempo, cada uno trata de acogerse a la insustancialidad de muchas conversaciones cotidianas, de romper la coraza y los titubeos con ridículos resultados. No tienen salida, no se entienden. Se aburren. Dos payasos que se ríen de las payasadas de los demás. Aun así, el individuo y la sociedad pueden transformarse.

El dramaturgo y director Pablo Rosal imprime un sentido poético e intemporal. Un ambiente vacío, casi onírico. No hay discursos, sino revelación. Es lo que la simbología de su obra y esa ruptura de moldes buscan.