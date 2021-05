La hermana menor de la muerte: alrededor del pantano de Tibi

Apolonio había quedado en que iría a recogerles el martes o miércoles anterior para ayudarles a buscar a Neusica y Rosita, quienes se habían ido dos semanas atrás con un grupo de jóvenes hacia el embalse de Tibi en una furgoneta Volkswagen. Pero como Apolonio no había ido ni enviado mensaje alguno, y además en Ca Poli no había teléfono, el anciano de 83 años y la joven de 24 decidieron no seguir esperando y emprender la búsqueda.

Trinidad y Lauri se fueron a pie, siguiendo las indicaciones que les dio Poli. Aunque estaba nublado, no amenazaba lluvia. El viento del sur soplaba cálido. Marcharon por un sendero de tierra próximo al Barranco del Infierno en dirección nordeste, hasta un cruce por el que se desviaron hacia el noroeste por otro camino un poco más ancho y que iba paralelo al río Montnegre por su orilla sur. El entorno que atravesaron era agreste, con vaguadas secas y barrancos estrechos y profundos que orillaban o cruzaban por tajeas con pretiles casi inexistentes. Abundaban los pinos carrascos, los tomillos, los romeros y los espartos. El «up-up-up» del reclamo hueco de las abubillas y los penachos de plumas eréctiles como un abanico de sus cabezas delataban su localización en las ramas de los pinos, donde daban buena cuenta de la procesionaria. Más asustadizos eran los pitos reales, que dejaban de construir sus nidos en los huecos de los árboles y se escondían ante la presencia de los humanos intrusos, avisándose con un canto parecido al relincho de un caballo.

Hicieron varias paradas para descansar antes de llegar al puente que cruzaba el río. Comieron los bocadillos que les había preparado Poli y compartieron la cantimplora de agua que también les había dado el pastor. Un par de cientos de metros más allá de la otra orilla desembocaron en una carretera asfaltada que llevaba por la izquierda a Tibi y Xixona. La siguieron durante algo más de dos kilómetros en dirección norte, luego la abandonaron para tomar una vereda empinada y pedregosa que iba hacia el oeste.

Se detuvieron al descubrir la presa del pantano, entre el Collado de la Alcornia al norte y el Cabezo Tagarit al sur. Contemplaron la bella panorámica callados y sentados sobre una roca alrededor de la cual crecían matorrales diversos. Empezaba a caer la tarde y el silencio era absoluto, hasta que un grito repetitivo les hizo levantar la mirada al cielo. Un avión roquero que planeaba lenta y confiadamente con las alas extendidas, fue presa de un halcón peregrino que se había abalanzado rápida e inesperadamente sobre él, profiriendo un «wiaaaa wiaaaa» espeluznante.

Aquel trágico espectáculo aviar absorbió la atención de Trinidad y Lauri, por lo que no se percataron de otro hecho natural que se producía a sus pies. Una culebra de casi metro y medio de largo, de color amarillo pálido con manchas negras, una de las cuales tenía forma de herradura en su nuca, salió de entre un piorno de medio metro de altura y flores amarillas con venas oscuras que crecía junto a ellos, y empezó a reptar por la roca. Se asustó cuando Lauri movió su mano izquierda bruscamente y, sintiéndose amenazada, le mordió en la eminencia hipotenar.

El chillido de Lauri sobresaltó a Trinidad, quien alcanzó a ver a la culpable, antes de que se escabullera con pasmosa agilidad entre los matorrales.

–¿Es venenosa? –repitió asustada Lauri entre gemidos mientras buscaba infructuosamente con la mirada a la culebra que la había mordido.

–No lo sé, pero desde luego no era una víbora –respondió Trinidad al tiempo que lavaba la mano herida de ella con la poca agua que quedaba en la cantimplora. La parte opuesta al pulgar, donde se apreciaba a simple vista las marcas poco profundas de dos dientes, enrojeció y se inflamó con rapidez.

Descendieron por el sendero hacia el río todo lo deprisa que les permitía el terreno. Antes de llegar a la presa se encontraron con una antigua ermita que era utilizada como almacén, donde hallaron a dos hombres, el inspector de riego y el «martaver» del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante, quienes atendieron a Lauri con el auxilio de un pequeño botiquín. Trinidad les explicó cómo era el aspecto de la culebra que la había mordido y ambos hombres coincidieron en que debía tratarse de una culebra de herradura y, por tanto, no era venenosa.

–Le dolerá durante unas horas, pero mañana le bajará la hinchazón –diagnosticó el inspector, al tiempo que le daba a Lauri una aspirina y una botella de agua.

Trinidad les preguntó si habían visto a un grupo de jóvenes que iban en una furgoneta Volkswagen.

–Son muchos los excursionistas que vienen en primavera y verano por aquí –dijo el inspector.

–Hace unos días había varios de esos chalados que llaman pijis o algo así entre el Cabezo de Pino y el Barranco de Ronesa. Creo que iban en una furgoneta de esas… –informó el encargado de repartir el agua entre los regantes.

–¿Hippys? –sonrió Lauri.

–Sí, eso. Llevan el pelo muy largo y van vestidos de un modo muy… muy llamativo –rio el «martaver».

–¿Ese sitio está muy lejos de aquí? –preguntó Trinidad.

–No llegará a dos horas.

–Pero no es prudente que vayan ahora. Dentro de menos de media hora será de noche y pueden perderse. El camino es algo intrincado –opinó el inspector, antes de ofrecer, señalando la camioneta que había junto al almacén–: Si quieren, podemos llevarlos a Tibi. Allí podrán encontrar algún sitio donde dormir y mañana temprano les traeremos de nuevo. Veo que no van preparados para pasar la noche en el campo.

–Gracias. Se lo agradeceríamos –dijo Lauri.

–¿Podríamos quedarnos aquí? –propuso Trinidad, indicando la antigua ermita–. No queremos causar molestias y así podríamos partir de madrugada. Queremos encontrar a esos chicos cuanto antes.

Ambos hombres se cruzaron miradas y muecas.

–Bueno, ahí dentro hay un par de catres con mantas, pero les advierto que aquí por la noche aún refresca mucho y no tenemos agua corriente para el aseo –dijo el inspector.

–Ni comida. Solo hay vino y agua –agregó el «martaver».

–No importa. Nos apañaremos –aseguró Trinidad mientras Lauri le miraba con penosa resignación.

Después de indicarles cómo llegar al sitio donde estaban los jipis unos días antes, los dos empleados del Sindicato de Riegos se marcharon.

Fue aquella una noche larga y desapacible para Lauri, hasta que se acostó junto a Trinidad y se quedó dormida abrazada a él.

Asistidos por la luz que desprendían un quinqué y una vela, desplegaron los dos catres de tijera en una esquina del almacén, opuesta a la parte donde la techumbre se hallaba más deteriorada, con varias tejas desprendidas que permitían la entrada del relente. Aunque se cubrieron con sendas mantas viejas y malolientes, la humedad fría atravesaba la ropa y llegaba a sus huesos. Poco después de que se quedaran a oscuras, empezaron a oírse en el interior del viejo edificio sonidos leves y reiterativos, sospechosos de ser producidos por pequeños roedores. A ellos se unió más tarde el buhuu profundo y grave que emitía un búho real que se había colado por el agujero del techo, instalándose encima de la viga maestra de madera sobre la que se sustentaba la parte superior del edificio. Aquellos ruidos, el frío y el dolor en la mano impidieron a Lauri conciliar el sueño a pesar de estar bastante cansada. Como le pareció que Trinidad también estaba despierto, le preguntó si podía acostarse con él para darse calor mutuamente. Él accedió y ambos compartieron un colchón estrecho de lana vieja y apelmazada. Los ruidos nocturnos continuaron sonando y el frío fue aumentando conforme avanzaba la noche, pero Lauri no tardó en dormirse por fin.

Eran las nueve y media de la mañana siguiente cuando, después de caminar por sucesivas veredas rodeadas de matorral y pastizal, Trinidad y Lauri llegaron al final de un sendero que concluía donde el Barranco de Ronesa desembocaba en la parte occidental del embalse. Su decepción fue grande al no hallar allí al grupo de jipis que buscaban, entre los cuales esperaban encontrar a Neusica Bosch. Solo había un hombre cincuentón, vestido con ropa deportiva, frondosa barba blanca y sombrero de fieltro del mismo color, que esperaba paciente en la orilla del pantano a que la caña que sujetaba le avisara de que había picado otro pez. Al acercarse a él, Trinidad vio que la cesta que había a sus pies contenía ya un cacho y un par de carpas. Después de saludarle, le preguntó si había visto a un grupo de jóvenes que conducían una furgoneta Volkswagen.

–Se fueron de aquí hace un par de días. Gracias a Dios. Este es el mejor sitio para pescar y llevaban una semana ocupándolo, ahuyentando a los peces con sus gritos y chapoteos. Y eso que el agua está aún bastante fría… Ahora me parece que están por la Ancornia –dijo señalando a la orilla este del embalse, donde se vislumbraba un edificio en lo alto de un pequeño collado.

El pescador les indicó cómo llegar a la Ancornia rodeando el pantano en el sentido de las agujas del reloj, a través de caminos largos, uno de los cuales, después de cruzar el río a un kilómetro al noroeste del final del embalse, conducía a otro mucho más empinado y abrupto que corría por la falda de la Peña de la Moleta, situada al nordeste.

Durante aquel largo trayecto no comieron nada. Solo bebieron el agua de la cantimplora que habían llenado antes de salir de la antigua ermita que se hallaba cerca de la presa. Vieron un tejón, un par de liebres, un herrerillo capuchino de cresta triangular y corbata negra que advertía a sus congéneres con un agudo rir-rir-chirrar de la presencia de un águila perdicera que sobrevolaba los árboles en los que moraban, desplegando silenciosamente sus grandes alas de color leonado; pero no se cruzaron con ningún humano hasta que, ya atardeciendo, llegaron a las proximidades de una masía, donde vieron a una mujer sesentona y vestida de oscuro que les confirmó, enfurruñada, la presencia de un grupo de jóvenes extraños y alborotadores que había ocupado una casa en ruinas situada a unos doscientos metros hacia el este.

Desde la casa en ruinas se veía, al sudeste, la parte convexa de la presa, y se bajaba al embalse por medio de una senda de pendiente pronunciada. Era un edificio de unos cincuenta metros cuadrados de una sola planta y tejado de doble vertiente, la mitad del cual se había derrumbado. Delante de ella había una explanada bordeada de pinos y matorrales en la que se hallaban dos tiendas de campaña y una caravana Knaus Südwind.

Trinidad y Lauri se acercaron a la fachada principal de la casa, desconchada y con una cubierta de chamizo sobre la puerta, junto a la cual se hallaban sentados en sendas sillas de tijeras un hombre y una mujer que cantaban «The Age of Aquarius», acompañados por la guitarra que rasgaba él.

Ambos les recibieron sonrientes, pero sin levantarse de sus asientos. Ella debía tener la edad de Lauri, era esbelta, de ojos azules, cabello rubio y muy largo, adornado con pequeñas trenzas y algunas flores, estaba descalza, vestía un pantalón vaquero y un caftán blanco y dorado, adornado con dibujos orientales y botones de nudo. Fumaba un cigarrillo de hachís y se presentó como Agnes en un español casi ininteligible. Su acompañante era invidente, portaba gafas de cristales muy oscuros, aparentaba tener entre 35 y 40 años, moreno, barbudo, delgado, sostenía la guitarra sobre las rodillas con manos finas, de uñas largas pero bien cuidadas. Llevaba puesta una chilaba parda y calzaba babuchas. En un perfecto español y sin acento se presentó como Demódoco.

–¿Cómo? –preguntó Lauri, que creyó no haber oído bien.

El ciego repitió el nombre sonriendo y Lauri se amoscó al ver que Trinidad también mostraba una sonrisa entre complaciente y divertida. Solo unos minutos después comprendió el motivo real de la sonrisa del anciano, cuando este le explicó que aquel muchacho invidente no debía llamarse realmente así, puesto que Demódoco es el nombre de un personaje de la Odisea, un músico que cantaba en la corte de Alcínoo, rey de los feacios, a quien las Musas habían privado de la vista, otorgándole a cambio el don de conmover con sus cantos el corazón de los humanos.

Trinidad y Lauri notaron cómo los rostros de Agnes y Demódoco se tensaron cuando les preguntaron por Neusica y Rosita. De repente se pusieron serios y ella los miró ceñuda, hablándoles deprisa en un idioma que no comprendían y haciendo gestos que parecían transmitir ignorancia. El ciego les dijo que no conocían a nadie con esos nombres, pero cuando el anciano les contó que venían de Ca Poli, cuyo dueño las había visto irse con un grupo de jóvenes que conducían una furgoneta Volkswagen, suspiró profundamente y preguntó:

–¿Por qué las buscáis?

Trinidad se dispuso a responder, al tiempo que Lauri se tapaba los ojos con la mano sana y se sentaba en el suelo, repentinamente fatigada.

Aún no había acabado el anciano su explicación, cuando aparecieron por la senda por la que se bajaba al embalse un hombre y dos niños de entre cinco y siete años. El hombre tenía el aspecto de uno de esos forzudos que trabajan en circos. Era tan grande y fuerte como un titán, vestía pantalones de chándal, una camiseta de tirantes negra y botas de media caña. Al aproximarse, Trinidad y Lauri calcularon que debía frisar la cincuentena, si bien lo que más asombro les causó fue su enorme mostacho, largo, espeso y con los extremos cuidadosamente rizados. Al anciano le evocó algo que había leído en un momento y un lugar indeterminados acerca de la etimología de bigote, que procedía del alemán «bei Gott», «por Dios», juramento empleado antiguamente para saludar a hombres con semejante adorno capilar. Quizá por eso no le sorprendió a Trinidad que ese hombretón les hablase con un acento marcadamente germánico, presentándose como Hans.

Una vez que Hans, Agnes y Demódoco se convencieron de que los recién llegados eran inofensivos, les informaron de que Neusica y Rosita se habían ido esa mañana junto con el resto de la tribu a vender por los mercadillos que abrían los fines de semana en algunos pueblos cercanos.

–Volverán mañana por la tarde. Así que, si queréis, podéis pasar la noche aquí. Hay sitio de sobra –dijo Demódoco.

