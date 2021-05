Tu i l’hipòcrita (#gràciesLuna)

Tu i l’hipòcrita és el títol d’una obra de teatre de l’escriptora catalana M. Aurèlia Capmany que va ser estrenada l’any 1959 i que, per casualitats del destí, va caure durant el temps de confinament a les meues mans. Construïda com una espècie de sermó, l’hipòcrita, de nom Honorat, es dedica a culpar els altres del seu fracàs i de la seua insatisfacció present. No em digueu que, tot i la llunyania en el temps d’aquest text, el tema continua tenint actualitat. Però, què vol dir ser un “hipòcrita”? L’origen de la paraula la tenim en el grec i el llatí tardà “hypocrisis” que signifiquen actuar, fingir o una resposta. Diverses opcions per entendre el que té de complex l’assumpte. Diuen que podem concebre dues operacions en la hipocresia, la simulació –mostrar una cosa distinta del que és– i la dissimulació –ocultar allò que no es vol mostrar–. Però, creieu-me, em quede amb el sentit que usa la Capmany, quan un fa recaure en els altres les seues culpes i la seua insatisfacció.

És obvi que en la nostra societat, que et diguen “eres un hipòcrita”, no li agrada a ningú. Té un sentit pejoratiu que voreja l’insult. I més encara si l’usem com una fal·làcia per tal de desestimar un argument que no ens interessa: “eres un hipòcrita, en majúscula”. Usem la paraula, sense més, com una mena de defensa davant de la nostra manca de força argumentativa i davant del rebuig a l’altre més intens. Quina barra tenim, no? Com podem ser d’hipòcrites els humans! Quina tendència innata tenim, davant de sentir-nos superats pels esdeveniments, a culpar els altres de les nostres mancances! Per què tenim por a reconéixer que no sabem d’un tema, que estem sobrepassats pel dia a dia, que ens hem equivocat o que, senzillament, estem fora del joc en la matèria? Busquem l’eixida fàcil, culpar els altres, els nostres predecessors. Nosaltres, que acabem d’arribar al món, som víctimes ferotges de la mala gestió i mala voluntat dels anteriors. Quanta hipocresia en el món que ens envolta!

Sí, no penseu que només pense en el món de la política o de la gestió. L’escriptor grec Petros Màrkaris, autor de la novel·la L’hora dels hipòcrates, afirmava en una entrevista recent: “la hipocresia atany a tot el món, no sols als polítics”. El seu personatge de ficció, el comissari Kostas Jaritos, recorre l’Atenes destrossat per la crisi del 2008 per trobar l’exèrcit de perdedors d’aquesta convulsió econòmica com són els aturats, els joves mal pagats i els indigents. Culpen els polítics i els empresaris, viuen en la seua fake reality. Sí, en aquesta com en altres crisis, demanem explicacions al sistema financer, als governants, però ens oblidem que la decisió d’endeutar-nos és nostra, de cadascun de nosaltres, per viure per damunt de les possibilitats reals que tenim.

Quan pensem que la realitat no pot superar la ficció ens adonem que no és així, que encara pot ser pitjor. Aquesta setmana hem fet viral entre tots i totes el “hashtag” –o permeteu-me millor la forma catalana “etiqueta”– #gràciesLuna #graciasLuna. Supose que us ve de seguida a la ment la imatge de la voluntària de la Creu Roja que, procedent de Móstoles, feia les seues pràctiques d’Integració Social a Ceuta. Una abraçada a un immigrant subsaharià anònim que ha marcat un abans i un després en la concepció de la humanitat en el nostre país. De veritat, la pell se m’erissa cada vegada que veig aquesta fotografia. Quina sensibilitat, quina força presenta la seua mà damunt del coll de qui veia truncada la seua esperança de futur!

Per contra, la sang se m’ha espesseït en llegir la caverna ideològica del país criticant i insultant la jove. Per què qui té problemes en el seu dia a dia pensa que aplicant la força contra la immigració solucionarà els seus? Per què intenten humiliar una jove que només mostra la part més sincera i autèntica de l’ésser humà? Moltes d’aquests veus coincideixen casualment amb qui continua culpant els altres de les estretors del confinament. Hi ha qui demana llibertat perquè els seus negocis no funcionen i ataquen les decisions dels governants per no deixar-nos circular lliurement. Hi ha qui parla dels “capricis dels governs” i que arriba a negar l’existència d’una pandèmia. Pregunteu el personal sanitari que us contarà el que han viscut. Pregunteu a les forces de seguretat de l’estat i a la Creu Roja que han estat aquesta setmana a Ceuta. Penseu quina serà la seua reacció quan lligen les brofegades que alguns han soltat a les xarxes socials tot defensant la seua “llibertat d’expressió”. Senyores i senyors, seguidors de la secta de la hipocresia, quan acusen la voluntària de buscar el contacte sexual amb l’immigrant, em sembla que haurien de mirar-se si el problema és de vostés, que realment són els necessitats d’una mica d’afecte i, segurament, de sexe. Mentrestant, accions com la de Luna m’han fet oblidar durant un temps que no tot el món és fals, que hi ha gent bona i sincera, que la vida és real, encara que sovint puga trobar-me davant meu l’hipòcrita. Tu i l’hipòcrita, malhauradament el títol de la Capmany continua tenint vigència. Esperem esborrar-lo de la nostra memòria.