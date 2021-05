A propósito de "Medicina para todos"

Con el sugerente título de “Medicina para todos” ha escrito J.R. Gil un artículo, el día 16/05/2021, demandando a la Generalitat la concesión de la Facultad de Medicina a la Universidad de Alicante. Y estando de acuerdo con la filosofía, entendida como un conjunto de reflexiones sobre la esencia, creo que puede haber otras formas diferentes de afrontar lo concreto.

Basa su petición, J.R. Gil, en tres supuestos, la injusticia que supuso la segregación de la Facultad de Medicina con la adjudicación de la misma a la Universidad Miguel Hernández en el momento de la creación de esta, la falta de médicos puesta de manifiesto por la pandemia, y la injusticia social que supone, que quienes no teniendo suficiente nota para ingresar en el sistema público, pero si medios económicos, puedan hacerlo en una Universidad privada, contrariamente a quienes no los tienen.

Respecto al primer supuesto, no siempre nos gusta como sucede la historia, se puede escribir de diferentes formas, pero nos encontramos ante una situación acontecida y consolidada en el tiempo y como él mismo dice “No se trata por tanto de reivindicar ahora el regreso de Medicina a Alicante y la pérdida de esos estudios por parte de Elche. Sería una decisión absolutamente irracional”

La falta de médicos en nuestro país es el segundo supuesto. La pandemia ha mostrado diferentes disfuncionalidades y deficiencias, pero, en realidad, la falta de médicos como un todo no ha sido una de ellas. La falta de médicos se ha circunscrito a una serie de especialidades, Pediatría y Medicina de Familia en Atención Primaria y Neumólogos, Infectólogos e Intensivistas en el medio hospitalario. En otras especialidades, en general, han sobrado especialistas, por la excepcional circunstancia de haberse transformado los hospitales, no siempre con acierto, en hospitales Covid en algunos momentos.

La otra parte de este debate, la falta de médicos en situación de normalidad, de no pandemia, es desde luego trascendente. Los últimos datos disponibles, al menos hasta donde conozco, son del 2018, basados en el Instituto Nacional de Estadística. España ocupaba el octavo lugar de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con 4.02 médicos por mil habitantes. Alemania tenia en ese momento 4.3, Italia 3.98, Francia 3.17, Reino Unido 2.84 y EEUU 2.61. La clasificación del observatorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) situaba a España superando en dos decimas la media comunitaria en 2017 (datos Ministerio de Sanidad). También es cierto, sin embargo, que en 2019, según el Consejo General de Colegios Médicos, los Médicos de Familia eran 0.76 por mil habitantes, inferior a la media europea, 0.9 por mil.

Lo que realmente sucede en nuestro país no es una falta de médicos, es una falta de especialistas, mas acusada en unas especialidades que en otras. Dos hechos condicionan básicamente esta deficiencia. En primer lugar, la escasa oferta anual de plazas para conseguir la especialidad, Médicos Residentes (MIR), muy inferior al número de licenciados en Medicina que se presentan a estas convocatorias. En 2019, se ofertaron 6.797 plazas para 14257 aspirantes, en 2020, 7989 para 14.425 y en 2021, han sido 8366 para 14.425. Aquellos que no realizan la especialidad MIR no pueden, por ley, trabajar en el sistema público de salud. El número de plazas a convocar de las diversas especialidades, asegura el Ministerio de Sanidad, se determinan cada año en la Comisión Nacional de la Salud, siendo las Comunidades Autónomas, junto con el Ministerio, los que determinan las plazas a convocar.

El segundo hecho condicionante lo representa la emigración de médicos especialistas a diferentes países de nuestro entorno, siendo Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal los mas solicitados. En 2011, 1435 especialistas solicitaron el certificado de idoneidad para emigrar, en 2019 lo hicieron 4.100. En Alicante 92 en 2018. Desde 2011 a 2018 fueron 23.490 los solicitantes, el 25 por ciento de los médicos egresados entre todas las facultades españolas, públicas y privadas. Pese a que es cierto que no todos los solicitantes del certificado de idoneidad terminan emigrando, la cifra es significativa, representando el mayor número Pediatras y Médicos de Familia.

Las mejores condiciones socio laborales son la causa de la marcha. Menor presión asistencial, mas tiempo para atender a los pacientes, tiempo para formación, tiempo para investigación, estabilidad laboral, en nuestro país se han llegado a ofrecer contratos de un día, y sueldo mas elevado son los factores mas relevantes. La carga laboral asistencial (65.2%), contrariamente a lo que podría pensarse, es el principal motivo de insatisfacción (encuesta sobre la situación de la profesión médica, CGCOM 22 junio 2020)

No parece, de acuerdo con estos datos, y en referencia al artículo de J.R. Gil, que el incremento del número de licenciados sea una buena medida. Mas bien sugieren que el aumento de plazas MIR sería lo adecuado.

Y en este contexto, de casi 7.000 licenciados anuales en Medicina sin especialidad y sin posibilidad de trabajo en el sistema público, se plantea la creación de nuevas Facultades de Medicina, publicas y privadas, entre ellas la de la Universidad de Alicante. Nuestro país es el segundo del mundo por número de Facultades de Medicina donde hemos pasado en una década de 28 a 42. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como número optimo es 0.5 Facultades de Medicina por millón de habitantes, en España estamos en 0.95 por millón.

La injusticia que supone la desigualdad económica es, sin ninguna duda, digna de tener en cuenta. Los datos existentes, sin embargo, no apuntan a que aumentando el número de estudiantes solucionaríamos el problema. Por el contrario, aumentaríamos gastos, dividiríamos los recursos existentes y generaríamos mas licenciados sin especialidad.

Las soluciones han sido expuestas en diversos foros y hay que reflexionar seriamente sobre ellas, pero desde luego pasarían por un correcto manejo de los recursos, con estudios de jubilaciones y necesidades de especialistas incluidas, y una mejora de las condiciones socio laborales.

Respecto a las Facultades de Medicina privadas, su creación debería basarse en criterios racionales y de necesidad, lo determinara la administración que fuera, y desde luego se le deben exigir los mismos criterios que a la Universidad pública, tanto en porcentajes de profesores a tiempo total respecto a número de alumnos, porcentaje de doctores y dotación de medios. No es de recibo que las facultades privadas se aprovechen de los hospitales públicos para formar a sus alumnos; esto solo se debería permitir en circunstancias concretas y bajo determinadas condiciones y compensaciones económicas. Finalmente, la mejora de la calidad de nuestras facultades, que pasa por mayor dotación económica, pero no solo eso, y que pasa también, al menos en la Comunidad Valenciana, por una mejor coordinación entre las Consejerías de Educación y de Sanidad para hacer de los hospitales universitarios verdaderos hospitales docentes, parece que empieza a ser un tema inaplazable.