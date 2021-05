Alicante tiene 3 cosas

No me gusta el fútbol, me gusta el Hércules. Si Felipe VI tiene la sangre azul, yo la tengo blanquiazul. Porque soy de un club cuyo himno empieza con la palabra Alicante. Y en los días grandes, cuando salta mi equipo, cantamos el himno de la ciudad. Nuestros colores son los de su bandera, los de las teselas de la Explanada y los de la banda de las damas de honor de la Bellesa del Foc. No somos ricos, somos humildes. Nuestro nombre no es en inglés, nos da nombre un héroe griego. Somos gente de barrio, de muchos barrios, que nos levantamos pronto y trabajamos duro, no somos nuevos ricos. Yo no elegí ser herculano, mi ADN así lo determinó y, por ello, no voy a bajar los brazos, ni ahora ni nunca.