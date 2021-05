El indulto

La gestión de la pandemia, el desplome de Podemos, la crisis económica y cierta incapacidad de reacción en áreas cruciales (como la internacional) han enflaquecido mucho al Gobierno. En ese escenario todo un ejército político y mediático, en el que de un modo u otro podría alinearse la vieja guardia del PSOE, afila ya metales para un golpe decisivo con motivo de la concesión de indulto a los líderes del independentismo catalán. No caería el Gobierno, al no haber modo de componer una moción de censura con visos de prosperar, pero su debilidad sería extrema. Tal vez, sin embargo, el Gobierno debería aceptar su propio destino, marcado por el equívoco pacto con el soberanismo y la arriesgada apuesta de los que nació. Asumirlo con todas las consecuencias, e indultar, es lo que haría un jugador de ley, de esos que a veces reciben in extremis la carta crucial para un desenlace inesperado.