Vaya por delante que nunca me han interesado las oposiciones, porque todo lo que oliera a puesto fijo contravenía mis principios: con lo corta que es la vida, aunque desde según desde qué edad se pueda vislumbrar larguísima, qué desperdicio ‘atarse’ a un lugar, a un puesto, a una mesa, y renunciar a todo el resto de posibilidades.

Por supuesto que respeto y comprendo a los opositores que marcan como una prioridad en sus vidas obtener la plaza de sus sueños. Esa que les da seguridad. Ahí la palabra clave: seguridad. Pero no es menos cierto que siempre me ha resultado paradójico, desde mi posición de observador nato, el cambio de postura que se produce en el trabajador antes y después de lograr la plaza.

La oposición, como su nombre indica, consiste en oponerse a otros; en una pelea de muchos, por unas cuantas plazas. Pues bien, siempre me ha chocado la tremenda energía derrochada por pasar por ese embudo que sin duda es la oposición con la vida que se inicia una vez que el ex – opositor canta victoria y cambia su estatus. Sin duda que generalizar es mentir, pero parece que una vez ganada la plaza no es que se gane un trabajo, que también. Lo que se gana es una nómina, que es el objetivo final. Y más veces de las deseadas el objetivo principal.

A partir de ahí llegan los derechos. Mis derechos. Cuántos días. Cuántos permisos. Paternidad. Maternidad. A mi madre le ha dado un infarto; está ingresada y la cuido sólo yo. Los moscosos. La hora del desayuno. La vacuna me ha provocado fiebre. El teletrabajo.

El opositor sabe lo que le espera al otro lado. Se deja tentar. Y el sistema se perpetúa.