Pongámonos en sus zapatos

Este es un mundo extraño en el que China es adalid del capitalismo global sin fronteras -y casi sin normas-, y Estados Unidos impone aranceles proteccionistas -quién lo hubiera dicho-. Pero aun pareciendo ya todo posible, sorprende que el sector del calzado español, que desde la manufactura tradicional se ha convertido en imagen de una marca España de calidad y profesionalidad, se vea hoy puesto en cuestión, incluso en riesgo, pese a su reconocida labor por lograr un alto valor añadido a partir de la creatividad, de la tecnología y, también, de un gran esfuerzo tanto de empleadores como de empleados durante muchos años. Sorprende, sí, pero ello no exime de haber debido estar atentos, los que tenían que estarlo, a las consecuencias de sus decisiones en un mundo tan complejo.

Por ello, no podemos sino pensar que aquí, en el Gobierno de España, alguien no ha sabido, justamente, y hablando de calzado, ponerse en los zapatos de quienes sufren decisiones, quizá, no suficientemente maduradas. Porque este sector productivo, con una importante presencia económica y social en nuestra provincia, Alicante, así como también en el resto de España, se ve amenazado ahora por un arancel estadounidense a la importación, un arancel que es una represalia frente a un impuesto español que grava a empresas, fundamentalmente norteamericanas, por actividades tan ajenas al sector del calzado como la prestación de servicios digitales. Que el Gobierno haya desconocido las consecuencias prácticas de decisiones políticas unilaterales en un mundo de intensas interrelaciones en el marco del comercio internacional lleva a estas cosas, cosas que el Gobierno que decide no sufre directamente, aunque sí, y fuertemente, un determinado sector económico. Y es que el perjuicio será para empresas y sus trabajadores, que se ven ahora, precisamente ellos, descalzos ante el charco que se les hace atravesar.

El sector del calzado español que, desde Alicante sobre todo, exporta el 70% de su producción, tiene en Estados Unidos un cliente principal que ya ha reducido en un tercio su demanda en 2020 respecto a 2019 por motivo de la Covid-19 y la crisis económica mundial derivada de la pandemia. Solo le faltaba verse ahora perjudicado al otro lado del Atlántico por unos aranceles norteamericanos que amenazan con llegar al 35%, con un incremento del 25% sobre el 10% ya vigente. E igualmente es un sector con una presencia tradicionalmente mayoritaria de mujeres en las fábricas, y serán ellas, justamente, las primeras y más perjudicadas si la producción para la exportación se resiente de nuevo. Y es que tras la tempestad sanitaria no solo no ha llegado la calma, sino que el Gobierno español, con su decisión unilateral basada en motivos políticos, ha desencadenado otro huracán. Pero esa unilateralidad podría tener una solución ya, mediante una suspensión temporal de la aplicación del impuesto a los servicios digitales, ahora y en tanto se llegue a un acuerdo global en las negociaciones que actualmente tienen lugar en el seno de la OCDE, donde hay convicción cierta en que las empresas del sector tecnológico deben tributar donde prestan sus servicios y donde generan beneficios, sin duda alguna. Pero también es cierto que ese tributar y cómo hacerlo no puede ser objeto de decisiones aisladas fuera de ese marco global, pese a la indiscutible soberanía nacional de los Estados, si somos conscientes de las consecuencias que así solo entorpecen y obstaculizan acuerdos de todos y entre todos. Es una alternativa posible y plausible, por razonable y buena para el sector del calzado español, a la vista de la previsión de que en la OCDE se pueda alcanzar un consenso sobre el particular en este mismo 2021.

Sería deseable, por ello, que el Gobierno no solo haga patria calzando ‘made in Spain’, sino también que se metiera en los zapatos del propio sector para comprender dónde se encuentra y a qué se enfrenta. Y así avanzar prudentemente, paso a paso, con un calzado que no nos deje heridas.